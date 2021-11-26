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Бизнес США попросил Госдеп признать «Спутник V»

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Американский бизнес обратился к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации «Спутником V». Об этом «Известиям» заявил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко. Госдепом принял документ на рассмотрение, уточнил глава ведомства.

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«Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — уточнил глава AmCham. — Ответ на наш запрос был такой: пока думаем.

С 9 ноября США изменили правила въезда в страну — от иностранцев с неиммиграционной визой теперь требуют предоставить свидетельство о полной вакцинации от коронавируса. Принимаются только сертификаты о прививке препаратами, одобренными медицинским регулятором США или ВОЗ.

В этот перечень входят восемь вакцин: американские Moderna, Johnson & Johnson, препарат консорциума Pfizer и BioNTech, британско-шведская AstraZeneca, индийские вакцины CoVishield и CoVaxin, а также китайские SinoVac Biotech и Sinopharm.

Ни одна российская вакцина в список разрешенных на въезд в США не вошла. Потому привитые «Спутником V» граждане не могут попасть в Штаты — согласно опубликованным Центром по профилактике и контролю заболеваний США (CDC) требованиям, без справки о вакцинации пассажиров не допустят на борт самолета. При этом на пересечение сухопутной и морской границ США эти правила не распространяются.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Укольное ушко: бизнес США попросил Госдеп признать «Спутник V»

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