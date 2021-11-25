МВД проверит Netflix на наличие ЛГБТ-пропаганды

МВД проведет проверку сервиса фильмов и сериалов Netflix на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних после обращения в ведомство активистки Ольги Баранец. Об этом в среду, 24 ноября, сообщают «Ведомости».

«Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ», — говорится в тексте жалобы.

Отмечается, что среди сериалов, о которых говорится в заявлении Баранец — «Элита», «Что, если», «Молодые монархи» и «Сексуальное просвещение».

В случае, если МВД согласится с жалобой, Netflix могут грозить штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

8 июня Роскомнадзор сообщил, что проверит «Муз-ТВ» на предмет пропаганды гомосексуализма. В ведомстве напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+».

Организаторы шоу же установили ограничение «6+». При этом некоторые артисты мужского пола появились на церемонии в женских нарядах, а певцы Филипп Киркоров и Дава предстали перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин.