Уголовное дело возбудили в отношении бывшего спортивного директора ФК «Тамбов»

Следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбова» Павла Худякова. Об этом 25 ноября сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.

«Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения»,— сказал он ТАСС.

Бывший спортивный директор был доставлен в полицию для проведения следственных действий ранее, 24 ноября. Худяков является фигурантом ряда уголовных дел, связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба. Данные средства — субсидии, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет.

По данным следствия, Тамбов выделял на ФК около 1 млрд рублей в течение года, но деньги присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

Ранее, 1 октября, генеральному директору футбольного клуба «Тамбов» Ольге Коноваловой, которая также проходит подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере, определили меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Отмечалось, что адвокат собирается обжаловать решение суда.

В конце марта гендиректор клуба сообщала об изъятии документов из офиса «Тамбова» для расследования дела о невыплате игрокам 150 млн рублей. В декабре было возбуждено уголовное дело. Тогда же стало известно о трудном финансовом положении клуба. Долги составляли более 400 млн рублей.

ФК был расформирован по итогам прошлого сезона «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Из-за долгов в феврале 2021-го в команде осталось девять игроков.