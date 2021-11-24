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Экс-спортивного директора ФК «Тамбов» Худякова доставили в полицию

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Бывший спортивный директор ФК «Тамбова» Павел Худяков доставлен в полицию для проведения следственных действий. Об этом сообщает в среду, 24 ноября, газета «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Худяков является фигурантом ряда уголовных дел связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба. По данным источников, данные средства — субсидии, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет.

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Согласно информации следствия, Тамбов выделял на ФК около 1 млрд рублей год, однако деньги присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

Ранее, 1 октября, генеральному директору футбольного клуба «Тамбов» Ольге Коноваловой, которая также проходит подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере, определили меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В конце марта гендиректор ФК сообщала об изъятии документов из офиса «Тамбова» для расследования дела о невыплате игрокам команды около 150 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в декабре органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области. В декабре стало известно и о трудном финансовом положении клуба. Долги «Тамбова» превышали 400 млн рублей.

«Тамбов» был расформирован по итогам прошлого сезона «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Из-за долгов в феврале 2021-го в команде осталось девять игроков.

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