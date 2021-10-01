Прямой эфир
Общество
В Москве нашли пропавшую 10-летнюю девочку
Мир
В Швейцарии будут платить за вакцинированных друзей
Мир
В Грузии заявили о планах Саакашвили совершить госпереворот
Происшествия
Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на юге Москвы
Происшествия
Под Пензой поезд с 336 пассажирами столкнулся с «КамАЗом»
Мир
Партия Зеленского анонсировала год возвращения Крыма в состав Украины
Авто
В октябре в России начнется выпуск двигателей Hyundai
Мир
Грузия предоставит украинской стороне детали задержания Саакашвили
Спорт
Роналду назвали худшим форвардом сезона АПЛ

Гендиректор ФК «Тамбов» Коновалова арестована на два месяца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральному директору футбольного клуба «Тамбов» Ольге Коноваловой, которая проходит подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере, определили меру пресечения. По решению суда, как сообщил адвокат Коноваловой Дмитрий Кислинский «РИА Новости», его подзащитная должна отправиться под стражу на два месяца.

Форматирование завершено: клубы РПЛ вступают в борьбу за Кубок России
ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо» стали самыми статусными участниками группового этапа обновленного турнира

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Она (по-прежнему) подозреваемая», — заключил Кислинский.

По его словам, задержание Коноваловой произошло 30 сентября, а теперь адвокат собирается обжаловать судебное решение.

В конце марта гендиректор ФК сообщала об изъятии документов из офиса «Тамбова» для расследования дела о невыплате игрокам команды около 150 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в декабре органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области. В декабре стало известно и о трудном финансовом положении клуба. Долги «Тамбова» превышали 400 млн рублей.

В апреле арбитражный суд области удовлетворил поданный Коноваловой иск о банкротстве ФК.

Клуб вышел в РПЛ весной 2019 года. Это было первое попадание команды из Тамбова в высший эшелон российского футбола.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021