Гендиректор ФК «Тамбов» Коновалова арестована на два месяца

Генеральному директору футбольного клуба «Тамбов» Ольге Коноваловой, которая проходит подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере, определили меру пресечения. По решению суда, как сообщил адвокат Коноваловой Дмитрий Кислинский «РИА Новости», его подзащитная должна отправиться под стражу на два месяца.

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Она (по-прежнему) подозреваемая», — заключил Кислинский.

По его словам, задержание Коноваловой произошло 30 сентября, а теперь адвокат собирается обжаловать судебное решение.

В конце марта гендиректор ФК сообщала об изъятии документов из офиса «Тамбова» для расследования дела о невыплате игрокам команды около 150 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в декабре органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области. В декабре стало известно и о трудном финансовом положении клуба. Долги «Тамбова» превышали 400 млн рублей.

В апреле арбитражный суд области удовлетворил поданный Коноваловой иск о банкротстве ФК.

Клуб вышел в РПЛ весной 2019 года. Это было первое попадание команды из Тамбова в высший эшелон российского футбола.