Футбольному клубу «Тамбов» грозит банкротство

В настоящее время серьезные финансовые проблемы испытывает футбольный клуб «Тамбов». Ситуация такова, что клуб может сняться по ходу розыгрыша чемпионата России по футболу.

С декабря, когда суммарно долги клуба составляли более 400 млн рублей, проблема усугубилась. Не помогли даже предновогодний визит руководства «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) в город и встреча с первыми лицами Тамбовской области.

Во вторник, 26 января, Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила четыре заявления о взыскании с ФК «Тамбов» задолженностей по зарплатам. Заявителями были игрок команды полузащитник Михаил Костюков, а также выступавшие в клубе в прошлом сезоне вратарь Георгий Шелия, Хасан Мамтов и Ишкан Гелоян. В ближайшее время большинство футболистов основного состава расторгнут контракты с тамбовчанами и покинут коллектив.

Как заявила «Известиям» генеральный директор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова, если до 31 января включительно финансовое положение клуба не поправится, будет подано заявление о банкротстве организации.

На саму Коновалову в конце декабря органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

«Тамбов» вышел в РПЛ весной 2019 года. Это первое попадание команды из одноименного города и области в высший эшелон российского футбола.

Полную версию читайте в материале «Мячик хочет в Тамбов: почему в РПЛ может исчезнуть еще один клуб».