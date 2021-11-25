Первый с начала года случай гриппа А зарегистрировали в Хабаровске

В Хабаровске с начала 2021 года зарегистрирован первый случай заболевания гриппом А. Опасная инфекция обнаружена у двухлетнего ребенка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на городскую администрацию.

В период с 15 по 21 ноября диагноз ОРВИ был поставлен 5 292 жителям Хабаровска. Это на 42% выше эпидемического порога. Из-за заболеваемости ОРВИ закрыли один класс на карантин, еще один класс закрыли из-за пневмонии.

По словам замначальника отдела городского управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Татьяны Захаровой, вакцинация от гриппа продлится во всех поликлиниках и мобильных пунктах до 1 декабря.

Также в Хабаровске продолжается вакцинация от коронавируса. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. За сутки в городе диагноз COVID-19 поставили 187 хабаровчанам.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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