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МИД РФ раскритиковал США за игнорирование действий украинских хакеров

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон был в курсе о деятельности украинских хакеров. При этом США регулярно заявляли о якобы киберугрозе только со стороны граждан России.

«За прошлый месяц Европол и Евроюст провели целую серию операций по поимке и аресту хакерских групп. Русские хакеры? Ну, наконец-то. Но нет, сюрприз: они все оказались украинцами», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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По словам дипломата, «жертвами, как минимум, одной группы кибервымогателей стали около двух тысяч человек в 71 стране мира, включая Штаты, пострадали компании в США, Великобритании, Франции».

Также Захарова подчеркнула, что совокупный ущерб от действий злоумышленников составил $120 млн, а сами группировки вели преступную деятельность как минимум с 2019 года/

«Кстати, норвежцы уверены, что именно пойманные злоумышленники ответственны за атаку на учреждения промышленного гиганта Norsk Hydro в США и Европе», — отметила Мария Захарова.

Также она выразила недоумение касаемо отсутствия соответствующих антиукраинских санкций за то, что Киев «много лет не борется с IT-преступлениями, предположительно осуществляемыми с национальной территории при попустительстве национальных спецслужб».

11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам.

Он также выразил сожаление, что Вашингтон не хочет сотрудничать с Москвой в области противодействия киберугрозам.

10 мая крупнейшая американская трубопроводная компания Colonial Pipeline сообщила о том, что подверглась кибератаке, из-за чего была вынуждена отключить определенные системы в целях сдерживания угрозы, приостановившей на время все связанные с трубопроводом операции и затронувшей некоторые информационные системы.

Телеканал СNN со ссылкой на источники заявил, что за кибератакой на Colonial Pipeline могут стоять хакеры, связанные с Россией. По данным журналистов, речь идет о хакерах, называющих себя DarkSide.

Вместе с тем 10 мая Белый дом не подтвердил информацию о том, что Россия якобы причастна к кибератаке на Colonial Pipeline.

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