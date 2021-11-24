Авиакомпания S7 Airlines начала подготовку к введению QR-кодов в самолетах

Российская авиакомпания S7 Airlines начала готовиться к введению QR-кодов в самолетах. Гендиректор перевозчика Вадим Клебанов в среду, 24 ноября, подписал приказ «О порядке подготовки исполнения законопроекта об использовании QR-кодов на транспорте» (есть в распоряжении «Известий», подлинность документа подтвердил источник в компании).

Согласно документу, глава авиакомпании поручил «обеспечить реализацию информирования и проверки медицинских документов при регистрации в аэропорту и посадке на борт, включая закупку необходимого количества устройств для проверки QR-кодов и прием необходимого количества дополнительного персонала».

Также Клебанов сообщил о необходимости всем сотрудникам авиакомпании до 1 декабря разместить на внутреннем портале в модуле «Иммунный статус» с сайта «Госуслуги» QR-код действующего сертификата о вакцинации, медицинских противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании.

В приказе сказано, что это делается «в целях обеспечения непрерывности работы авиакомпании, предупреждения отстранения надзорными органами работников авиакомпании от работы, в том числе от выполнения полетов членов экипажей, в связи с отсутствием QR-кодов согласно рассматриваемому Госдумой законопроекту об обязательном введении QR-кодов на транспорте».

Как следует из документа, к работникам, не разместившим QR-код на портале, будут применены меры. Среди них: начиная с декабря — снижение стимулирующей надбавки на 100% для членов экипажей, работников филиалов и центра управления полетами, отмена надбавки из фондов заместителей гендиректоров, с января — закрытие права пролета по корпоративным авиабилетам. Также поручено отстранять сотрудников от работы без сохранения заработной платы с «даты введения в действие законопроекта». Эти меры будут действовать до тех пор, пока сотрудник не предоставит QR-код.

«Известия» направили запрос в S7 Airlines. К моменту публикации ответа не поступило.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

24 ноября комитет Государственной думы (ГД) по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу.

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