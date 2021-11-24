Пушков призвал Европу извлечь уроки из газового кризиса

Российский сенатор Алексей Пушков 24 ноября рассказал о том, какие уроки Европа должна извлечь из газового кризиса.

«Газовый кризис этой зимы в Европе, если что и показал, то это незаменимость бесперебойных поставок российского газа, особенно после того, как газ из США и некоторых других стран-поставщиков отправился на азиатские рынки. В этом убедилась вся Европа — отсюда и обращения к Москве с просьбой увеличить объемы поставок», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 19 ноября, Пушков указал на попытки Запада обвинить Россию в газовом кризисе. По его словам, европейцам внушают и будут продолжать внушать, что в газовом кризисе в Европе виновата Россия, несмотря на то, что после приостановки «Северного потока – 2» (СП-2) цены на газ возросли на 18%.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа, добавил он, опровергнув предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

6 октября цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, но позже опустилась.