Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Более 1 тыс. студентов из Афганистана могут вернуться в РФ для обучения
Мир
Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении МФТИ
Мир
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на границе Белоруссии
Мир
В Словакии с 25 ноября введут двухнедельный локдаун
Мир
Граждан США предупредили о «военной активности РФ» у границ Украины
Мир
Шольц подарил Меркель кустарник с символическим названием
Мир
Глава РФПИ сообщил о высокой эффективности «Спутника V» в Сан-Марино
Мир
Украина получила второй транш от МВФ в размере $699 млн
Мир
Правительство Германии выступило за частичную отмену виз с Россией
Общество
Торговые центры попросили правительство о поддержке из-за QR-кодов
Сюжет:

Пушков призвал Европу извлечь уроки из газового кризиса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков 24 ноября рассказал о том, какие уроки Европа должна извлечь из газового кризиса.

Одеяло на себя: Европе предрекли энергетическую блокаду
Газовые хранилища стоят незаполненными

«Газовый кризис этой зимы в Европе, если что и показал, то это незаменимость бесперебойных поставок российского газа, особенно после того, как газ из США и некоторых других стран-поставщиков отправился на азиатские рынки. В этом убедилась вся Европа — отсюда и обращения к Москве с просьбой увеличить объемы поставок», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 19 ноября, Пушков указал на попытки Запада обвинить Россию в газовом кризисе. По его словам, европейцам внушают и будут продолжать внушать, что в газовом кризисе в Европе виновата Россия, несмотря на то, что после приостановки «Северного потока – 2» (СП-2) цены на газ возросли на 18%.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа, добавил он, опровергнув предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

6 октября цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, но позже опустилась.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021