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Боксер Кузьмин назвал Адиэла опасным соперником

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Российский боксер Сергей Кузьмин назвал бразильца Игора Адиэла опасным соперником. Об этом спортсмен заявил в среду, 24 ноября, на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

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«Каждый соперник для меня — угроза, это опасность. Тем более, это супертяжелый вес, и поэтому нужно подходить в 100% готовности. Я готов и мотивирован. Готов побеждать», — заявил Кузьмин.

Кузьмин отметил, что перед поединком готовился год, кроме того, ему пришлось пройти реабилитацию после травмы.

«Я весь год тренировался, ждал этого поединка и я готов выйти и показать свою работу», — добавил россиянин.

Ранее, 23 ноября, Адиэл рассказал, как готовится к бою с российским спортсменом. Он отметил, что решил изменить тактику для победы.

Поединок состоится 26 ноября. Трансляцию события проведет РЕН ТВ, она начнется в 23:00 мск.

В главном состязании этого вечера будет разыгран титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Помимо Кузьмина и Адиэла в очередном своем поединке за победу будут сражаться Гаджи Наврузов, Евгений Орлов и Павел Шульский. Среди иностранных боксеров на ринг также выйдет кениец Коллинз Оял.

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