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Боксер Адиэл рассказал о тактике на предстоящем поединке с Кузьминым

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Бразильский боксер-супертяжеловес Игор Адиэл 23 ноября рассказал, как готовится к бою с российским спортсменом Сергеем Кузьминым.

Адиэл назвал «Русского медведя» опасным и сильным соперником. Бразилец считает, что для победы нужно изменить свою тактику.

«Мы тренировались с очень сильными бойцами в Бразилии. Он (Кузьмин — Ред.) будет искать меня в бою, но не найдет», — сказал он РЕН ТВ.

Тренер Адиэла добавил, что Игор намерен много двигаться в ринге, что позволит ему добиться успеха.

Ранее в этот же день российский боксер Сергей Кузьмин, известный как Русский Медведь, оценил перспективы предстоящего поединка с бразильским оппонентом Игором Адиэлом.

«Конечно, будет трудно, в боксе никогда нет ничего легкого. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай», — заявил он по прибытии в Москву.

Поединок состоится 26 ноября. Трансляцию события проведет РЕН ТВ, она начнется в 23:00 мск.

В главном состязании этого вечера будет разыгран титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Помимо Кузьмина и Адиэла в очередном своем поединке за победу будут сражаться Гаджи Наврузов, Евгений Орлов и Павел Шульский. Среди иностранных боксеров на ринг также выйдет кениец Коллинз Оял.

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