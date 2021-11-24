Торговые центры попросили правительство о поддержке из-за QR-кодов

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет «Корпорацию А.Н.Д.», IKEA Centers (Russia), Ceetrus («Ашан»), Ingka Centres и другие отраслевые организации) направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой оказать ТЦ господдержку на период действия QR-кодов на более чем 15 млрд рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо в среду, 24 ноября.

«Падение оборотов магазинов, ресторанов, предприятий сферы услуг при доступе посетителей с контролем QR-кодов составляет до 70%; в той же пропорции снижаются арендные доходы торговых центров», — приводятся в письме слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

Он отметил, что ТЦ поддерживают арендаторов, «добровольно снижая процентные ставки на 85–90%», однако ситуация с господдержкой отрасли не меняется к лучшему последние полтора года. В связи с этим Москаленко попросил главу правительства компенсировать расходы по управлению ТРЦ — ориентировочно 7,6 млрд рублей в месяц, а также безналоговый период по федеральным и по региональным налогам — примерно 8 млрд рублей в месяц. Также он просит наложить мораторий на пересмотр кадастровой стоимости земельных участков и имущества в сторону увеличения за 2021–2022 годы и субсидировать выплату кредитов и процентов по ним.

Также РСТЦ ходатайствует о включении индустрии торговых центров в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения коронавируса. Сейчас в этот перечень входят гостиничный бизнес, дополнительное образование, деятельность музеев и зоопарков, парикмахерские, салоны красоты и другие отрасли.

По данным союза, с весны 2020 года с учетом введения системных ограничений на режим работы ТЦ и арендаторов торговые центры недополучили в среднем до 40% арендного дохода в сравнении с допандемийным периодом. В течение нерабочих дней конца октября – начала ноября 2021 года этот показатель вырос до 85%.

В начале ноября СМИ сообщали, что РСТЦ просил вице-премьера РФ Татьяну Голикову о государственной поддержке для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов. По результатам прошедших нерабочих дней совет просил ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС, а также компенсировать разницу между МРОТом и реальной зарплатой сотрудников предприятий, имеющих соответствующий общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) 68.20.21 «Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества». Также там попросили субсидировать коммунальные платежей для ТЦ.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением зарплаты в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Регионам разрешили установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября, также с сохранением за работниками зарплат.

На период нерабочих дней закрывались ТЦ, досуговые и фитнес-центры, бассейны. Продолжали работать предприятия с непрерывным производственным циклом, медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины, магазины дистанционной торговли. Кафе и рестораны обслуживали клиентов только навынос.