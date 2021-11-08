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Торговые центры в России попросили господдержки

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Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил о государственной поддержке для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее обращение организации, направленное вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой в понедельник, 8 ноября.

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«В нашем обращении мы выступаем от лица владельцев и управляющих компаний торговых центров», — приводятся в письме слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

Так, в совете просят о включении индустрии торговых центров в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей российской экономики.

Также по результатам прошедших нерабочих дней в России совет просит ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС, а также компенсировать разницу между МРОТ и реальной зарплатой сотрудников предприятий, имеющих соответствующий общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) 68.20.21 «Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества». Кроме того, в РСТЦ попросили рассмотреть возможность субсидирования коммунальных платежей для ТЦ.

В документе указывается, что торговые центры с начала года недополучили в среднем до 40% арендного дохода в сравнении с допандемийным 2019 годом. Только в течение нерабочих дней конца октября – начала ноября 2021-го эта они недополучили около 85% дохода от аренды. Там подчеркнули, что такое снижение арендного дохода ставит под вопрос возможность «нормальной работы» управляющих компаний.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Регионам разрешили установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября, также с сохранением за работниками зарплат.

На период нерабочих дней закрываются торговые центры, досуговые и фитнес-центры, бассейны. Продолжают работать предприятия с непрерывным производственным циклом, медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины, магазины дистанционной торговли. При этом кафе и рестораны могут обслуживать клиентов только навынос.

В конце сентября «Известиям» сообщили в РСТЦ, что обороты торговых центров не вернулись к допандемийному уровню, несмотря на отсутствие ограничений в этом году. Так, в Москве выручка моллов за январь–июнь этого года упала на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го. Однако пандемия простимулировала развитие онлайн-торговли, среднегодовой рост которой в ближайшие пять лет составит 37%, прогнозировали эксперты. Они отмечали, что торговой рознице будет непросто вернуть свои позиции.

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