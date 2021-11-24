Путин призвал не учитывать доплаты учителям при определении зарплат

Выплата за классное руководство в школах в размере 5 тыс. рублей не должна учитываться при определении уровня зарплат. Об этом в среду, 24 ноября, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Выплата по 5 тыс. рублей за классное руководство школьным учителям и преподавателям техникумов и колледжей не должна учитываться в определении уровней заработных плат. Это именно дополнительная поддержка, из этого и будем исходить в будущем, и никаких иных трактовок здесь прошу не допускать», — заявил глава государства.

По его словам, этот принцип касается не только учителей, но и медицинских работников, которые получают доплаты за работу с пациентами с COVID-19.

Ранее в этот день Владимир Путин призвал сделать всё для того, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников.

26 сентября сообщалось, что с 1 октября текущего года в России намерены проиндексировать зарплату тем бюджетникам, что не были упомянуты в майских указах.

В итоге зарплата была проиндексирована, в частности, у работников социальной сферы, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, спасателей МЧС, ветеринарных лабораторий и других организаций. Отмечалось, что доход специалистов указанных профессий вырастет на 4%. Размер индексации будет зависеть от конкретного региона.

13 сентября президент поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции. Так, правительству поручено при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.