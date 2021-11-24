Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Торговые центры попросили правительство о поддержке из-за QR-кодов
Общество
Путин призвал не учитывать доплаты учителям при определении зарплат
Общество
В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых и студентов
Общество
Москвичей попросили отложить вечерние поездки из-за снегопада
Общество
Социальные приюты Казани попросили власти начать вакцинацию бездомных
Мир
«Газпром» в виде исключения согласился не прекращать поставки газа в Молдавию
Общество
В Москве из-за метели образовались 10-балльные пробки
Общество
Вакцина от COVID-19 для подростков получила регистрацию
Общество
Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников
Политика
Госдума приняла закон о бюджете РФ на 2022–2024 годы

Путин призвал не учитывать доплаты учителям при определении зарплат

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выплата за классное руководство в школах в размере 5 тыс. рублей не должна учитываться при определении уровня зарплат. Об этом в среду, 24 ноября, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Больничный режим: врачам пообещали новую систему оплаты труда
Пилотный проект должен быть запущен в ближайшее время

«Выплата по 5 тыс. рублей за классное руководство школьным учителям и преподавателям техникумов и колледжей не должна учитываться в определении уровней заработных плат. Это именно дополнительная поддержка, из этого и будем исходить в будущем, и никаких иных трактовок здесь прошу не допускать», — заявил глава государства.

По его словам, этот принцип касается не только учителей, но и медицинских работников, которые получают доплаты за работу с пациентами с COVID-19.

Ранее в этот день Владимир Путин призвал сделать всё для того, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников.

26 сентября сообщалось, что с 1 октября текущего года в России намерены проиндексировать зарплату тем бюджетникам, что не были упомянуты в майских указах.

В итоге зарплата была проиндексирована, в частности, у работников социальной сферы, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, спасателей МЧС, ветеринарных лабораторий и других организаций. Отмечалось, что доход специалистов указанных профессий вырастет на 4%. Размер индексации будет зависеть от конкретного региона.

13 сентября президент поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции. Так, правительству поручено при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021