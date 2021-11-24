Москвичей попросили отложить вечерние поездки из-за снегопада

Водителям порекомендовали отложить вечерние поездки по Москве на более позднее время из-за снегопада. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает столичный департамент транспорта.

«[Центр организации дорожного движения] ЦОДД рекомендует водителям отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада. По прогнозу синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег с дождем. На дорогах гололедица. Всё это негативно влияет на дорожную ситуацию. Высокая загруженность будет сохраняться до 20 часов», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Отмечается, что основные заторы наблюдаются в центральной части города — автомобилисты едут медленнее и осторожнее из-за погодных условий. Сложная ситуация на 26-м и 90-м км МКАД и на внутренней стороне ТТК — там проводятся дорожные работы.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию и избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве из-за метели образовались 10-балльные пробки. Движение затруднено преимущественно в центральной части столицы — почти по всему Садовому кольцу и большей части бульваров.

Кроме того, пробки наблюдаются на дорогах Нового Арбата, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных и других улицах столицы.