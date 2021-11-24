Госдума приняла закон о бюджете РФ на 2022–2024 годы

Государственная дума на заседании в среду, 24 ноября, одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект о федеральном бюджете РФ с профицитом на 2022–2023 годы и дефицитом на 2024 год.

Доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023-м — 25,540 трлн рублей, в 2024-м — 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023-м — 25,241 трлн рублей, в 2024-м — 26,354 трлн рублей.

Отмечается, что бюджет сформирован исходя из составленного Минэкономразвития прогноза роста ВВП РФ в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года на 3% — до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% — до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году в 5,8%.

19 ноября комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки президента РФ Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы, обеспечивающие финансами предложения главы государства о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Отмечается, что ко второму чтению были повышены расходы по государственным программам «Научно-технологическое развитие РФ», «Экономическое развитие и инновационная экономика», а также «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Кроме того, был увеличен размер субсидии на господдержку малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, уплачивающих налог на профессиональный доход.

Законопроект внесли в Госдуму 30 сентября. Отмечалось, что он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки россиян, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что социальные расходы бюджета России в 2022–2024 годах не будут сокращаться, предусмотрено их увеличение.