Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вакцина от COVID-19 для подростков получила регистрацию
Общество
Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников
Политика
Госдума приняла закон о бюджете РФ на 2022–2024 годы
Туризм
В АТОР сообщили об увеличении стоимости туров за границу на 25%
Наука
Последний модуль российского сегмента МКС отправили в космос
Культура
МХАТ имени Горького закроют на четыре месяца
Общество
Путин призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию от COVID-19
Политика
Госдума разрешила применять спецсредства в отношении авиадебоширов
Общество
Голикова анонсировала регистрацию вакцины для детей 12-17 лет
Мир
Депутат рады назвал нападение России на Украину спасением для Зеленского

Путин отметил достижение целей климатической конференции в Глазго

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цель климатической конференции ООН в Глазго была достигнута. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Эмиссия невосполнима: на что ставит РФ в борьбе с изменением климата
И почему страны не могут договориться по защите от глобального потепления

По его словам, в ходе мероприятия были приняты сбалансированные и исполняемые решения.

«Цель конференции в Глазго достигнута. Удалось скоординировать усилия международного сообщества в борьбе с изменениями климата», — сказал он.

Создана хорошая база для дальнейшего движения по этому направлению, заключил глава государства.

14 ноября делегаты 200 стран — участниц 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума. Они сошлись во мнении о необходимости поддержать переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, а также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. В ней, в частности, идет речь об обеспечении общего сокращения глобальных выбросов.

В климатическом саммите приняли участие главы государств и правительств более чем 120 стран, включая президента США Джо Байдена, главу Франции Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона. Путин обратился к участникам саммита в онлайн-режиме, его примеру последовал и китайский лидер Си Цзиньпин.

Форум начался в Шотландии 31 октября и длился две недели.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021