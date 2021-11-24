Чемпион мира по шахматам Карлсен оценил игру россиянина Непомнящего

Норвежский шахматист Магнус Карлсен в преддверии матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим отметил агрессивный стиль игры своего соперника.

«Я думаю, что есть несколько ключевых отличий (Непомнящего от других соперников. — Ред.). Главная из них заключается в том, что он более агрессивен, играет быстрее и лучше понимает ценность сохранения короля, чем мои предыдущие оппоненты», — заявил Карлсен на пресс-конференции.



Матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен — Непомнящий состоится в Дубае. Он будет включать в себя 14 партий в классические шахматы. Первая из них пройдет 26 ноября.

22 ноября российский шахматист Сергей Карякин рассказал о помощи гроссмейстеру Яну Непомнящему в подготовке к матчу за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем этого титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

По словам Карякина, он давал Непомнящему советы, но раскрыть их перед игрой не может и некоторые вещи «будут для Магнуса сюрпризом».

В августе россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам в Сочи. Костенюк обыграла действующую чемпионку РФ Александру Горячкину со счетом 1.5:0.5.