Карякин раскрыл секреты подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам

Российский шахматист Сергей Карякин в понедельник, 22 ноября, в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала о помощи гроссмейстеру Яну Непомнящему в подготовке к матчу за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем этого титула норвежцем Магнусом Карлсеном, который стартует в Дубае 24 ноября.

«Я в принципе могу вам открыть небольшой секрет, что я вхожу в команду подготовки Яна Непомнящего, и я ему помогаю, делюсь своим опытом, даю ему совету, потому что я уже играл матч с Магнусом Карлсеном, практически его выиграл, поэтому со своей стороны пытаюсь ему максимально помочь, но, конечно, все будет решаться непосредственно в самом матче», — отметил Карякин.

Спортсмен напомнил, что у них общий с Непомнящим тренер — Владимир Поткин, который многое знает о противнике россиянина и даже сам с ним играл. По мнению Корякина, чем лучше тренер, чем лучше тренерская бригада, тем больше шансов на общую победу.

Собеседник «Известий» признался, что давал Яну советы, но раскрыть их перед игрой не может и некоторые вещи «будут для Магнуса сюрпризом».

«В целом я считаю, что надо не бояться соперника, не бояться, что что-то пойдет не так. Пусть он боится, ему гораздо больше есть, что терять: он действующий чемпион мира, у него куча спонсорских контрактов. Если он потеряет титул, потеряет звание – это очень сильно ударит по его имиджу, поэтому он очень сильно будет стараться не проиграть этот матч, и надо будет его на этом психологически давить и пытаться побеждать обязательно», — сказал он.

Шахматист также уточнил, что Непомнящий очень сильно готовился и физически и сбросил вес перед матчем.

«Я к этому отношусь положительно, потому что сам подобное практиковал перед своим матчем. И во время матча чувствовал такую легкость, мне было комфортно играть, и я надеюсь, что Яну Непомнящему тоже будет комфортно», — подчеркнул гроссмейстер.

По его словам, разница с прошлыми матчами заключается в том, что раньше играли 12 партий, а теперь 14. По мнению Карякина, новые правила в целом более выгодны действующему чемпиона мира.

«Чем длиннее будет дистанция, тем Магнусу будет легче, потому что, когда ты знаешь, что впереди еще много партий, ты можешь в одной партии рискнуть, и даже, если что-то пойдет не так, у тебя всегда есть шанс отыграться», — заметил россиянин.

Однако в целом, Карякин высказал уверенность, что Карлсен будет давать шансы, ведь в 14 партиях «не может такого не быть, чтобы не было ни одного шанса у тебя на выигрыш». Главное, по мнению спортсмена, поймать шанс и обязательно его использовать.

История определения чемпионов мира по шахматам насчитывает уже более 100 лет: первый обладатель титула был определён в 1886 году – им стал австрийский и американский шахматист Вильгельм Стейниц.

Торжественная церемония открытия матча за чемпионский титул состоится 24 ноября. Однако за доску гроссмейстеры впервые сядут лишь 26-го числа. У шахматистов будет пять выходных, а заключительная, 14-я партия будет сыграна 14 декабря. Если по итогам противостояний в классике счёт будет равным, то 15 декабря судьба титула решится на тай-брейке.

Непомнящий выступит в чемпионском матче под флагом Международной федерации (ФИДЕ), поскольку использовать российский флаг на соревнованиях уровня чемпионата мира запрещено в соответствии с санкциями ВАДА.

В случае победы Непомнящий вернёт в Россию шахматную корону впервые с 2007-го.

В августе россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам в Сочи. Костенюк обыграла действующую чемпионку России Александру Горячкину со счетом 1.5:0.5.