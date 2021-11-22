Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Саммит глав МИД G7 состоится в декабре в Ливерпуле
Экономика
Бизнес попросил снизить штрафы в новом проекте КоАП
Мир
Президент Сальвадора объявил о планах строительства Биткоин-сити
Общество
Новую программу для обучения в автошколах на категорию «В» разработали в РФ
Мир
Украина поблагодарила США за помощь в военной сфере
Общество
Ритейлеры рассказали о грядущем подорожании кондитерской продукции
Мир
Киев и ЕК потребовали применить к СП-2 третий энергетический пакет ЕС
Мир
Ультраконсервативный кандидат занял лидирующие позиции на выборах президента Чили
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель
Общество
Невролог назвал заикание новым последствием коронавируса

Карякин раскрыл секреты подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский шахматист Сергей Карякин в понедельник, 22 ноября, в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала о помощи гроссмейстеру Яну Непомнящему в подготовке к матчу за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем этого титула норвежцем Магнусом Карлсеном, который стартует в Дубае 24 ноября.

«Я в принципе могу вам открыть небольшой секрет, что я вхожу в команду подготовки Яна Непомнящего, и я ему помогаю, делюсь своим опытом, даю ему совету, потому что я уже играл матч с Магнусом Карлсеном, практически его выиграл, поэтому со своей стороны пытаюсь ему максимально помочь, но, конечно, все будет решаться непосредственно в самом матче», — отметил Карякин.

«Матч с Карлсеном — мероприятие не из дешевых»
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий — о битве за мировую шахматную корону, призовых за матч претендентов и удаче для «Спартака»

Спортсмен напомнил, что у них общий с Непомнящим тренер — Владимир Поткин, который многое знает о противнике россиянина и даже сам с ним играл. По мнению Корякина, чем лучше тренер, чем лучше тренерская бригада, тем больше шансов на общую победу.

Собеседник «Известий» признался, что давал Яну советы, но раскрыть их перед игрой не может и некоторые вещи «будут для Магнуса сюрпризом».

«В целом я считаю, что надо не бояться соперника, не бояться, что что-то пойдет не так. Пусть он боится, ему гораздо больше есть, что терять: он действующий чемпион мира, у него куча спонсорских контрактов. Если он потеряет титул, потеряет звание – это очень сильно ударит по его имиджу, поэтому он очень сильно будет стараться не проиграть этот матч, и надо будет его на этом психологически давить и пытаться побеждать обязательно», — сказал он.

Шахматист также уточнил, что Непомнящий очень сильно готовился и физически и сбросил вес перед матчем.

«Я к этому отношусь положительно, потому что сам подобное практиковал перед своим матчем. И во время матча чувствовал такую легкость, мне было комфортно играть, и я надеюсь, что Яну Непомнящему тоже будет комфортно», — подчеркнул гроссмейстер.

По его словам, разница с прошлыми матчами заключается в том, что раньше играли 12 партий, а теперь 14. По мнению Карякина, новые правила в целом более выгодны действующему чемпиона мира.

«Чем длиннее будет дистанция, тем Магнусу будет легче, потому что, когда ты знаешь, что впереди еще много партий, ты можешь в одной партии рискнуть, и даже, если что-то пойдет не так, у тебя всегда есть шанс отыграться», — заметил россиянин.

Однако в целом, Карякин высказал уверенность, что Карлсен будет давать шансы, ведь в 14 партиях «не может такого не быть, чтобы не было ни одного шанса у тебя на выигрыш». Главное, по мнению спортсмена, поймать шанс и обязательно его использовать.

История определения чемпионов мира по шахматам насчитывает уже более 100 лет: первый обладатель титула был определён в 1886 году – им стал австрийский и американский шахматист Вильгельм Стейниц.

Торжественная церемония открытия матча за чемпионский титул состоится 24 ноября. Однако за доску гроссмейстеры впервые сядут лишь 26-го числа. У шахматистов будет пять выходных, а заключительная, 14-я партия будет сыграна 14 декабря. Если по итогам противостояний в классике счёт будет равным, то 15 декабря судьба титула решится на тай-брейке.

Непомнящий выступит в чемпионском матче под флагом Международной федерации (ФИДЕ), поскольку использовать российский флаг на соревнованиях уровня чемпионата мира запрещено в соответствии с санкциями ВАДА.

В случае победы Непомнящий вернёт в Россию шахматную корону впервые с 2007-го.

В августе россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам в Сочи. Костенюк обыграла действующую чемпионку России Александру Горячкину со счетом 1.5:0.5.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021