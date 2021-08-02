Россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (FIDE).

Костенюк обыграла действующую чемпионку России Александру Горячкину со счетом 1.5:0.5. Вместе с тем по ходу турнира Костенюк одержала восемь побед, четыре раза сыграла вничью, а также не потерпела ни одного поражения.

Ранее, 25 июля, Костенюк белыми фигурами обыграла соперницу — соотечественницу Валентину Гунину в первой партии 1/4 финала Кубка мира.

Матчи на Кубке мира состоят из двух классических партий. В случае ничьих по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в который входят партии в быстрые шахматы и при необходимости блиц и Армагеддон.

Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат путевку на турнир претенденток, добавляет «Спорт-Экспресс».