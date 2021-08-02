Прямой эфир
Мир
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября
Мир
Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на должность премьера Армении
Общество
Дело возбудили после обнаружения детей в захламленной квартире в Ульяновске
Мир
Антонов заявил о способности США повлиять на Киев для переговоров с ЛНР и ДНР
Мир
Генконсульство подтвердило гибель троих россиян в ДТП на юге Турции
Спорт
Российские синхронистки прокомментировали ошибку с музыкой на ОИ
Мир
В Крыму оценили угрозу Киева о «камнях с неба»
Общество
Актер Ливанов назвал большой потерей смерть Анатолия Рудакова
Мир
РФ с начала года сделала 35 запросов США о происхождении кибератак

Россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская шахматистка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (FIDE).

Шахматные персоны: кто фаворит Кубка мира
В Сочи будет разыграно сразу пять путевок на турнир претендентов – 2022

Костенюк обыграла действующую чемпионку России Александру Горячкину со счетом 1.5:0.5. Вместе с тем по ходу турнира Костенюк одержала восемь побед, четыре раза сыграла вничью, а также не потерпела ни одного поражения.

Ранее, 25 июля, Костенюк белыми фигурами обыграла соперницу — соотечественницу Валентину Гунину в первой партии 1/4 финала Кубка мира.

Матчи на Кубке мира состоят из двух классических партий. В случае ничьих по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в который входят партии в быстрые шахматы и при необходимости блиц и Армагеддон.

Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат путевку на турнир претенденток, добавляет «Спорт-Экспресс».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021