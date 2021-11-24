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Минтранс сообщил о вывозе социально значимых грузов из портов Приморья

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Все социально значимые грузы вывезены из портов Приморья, сообщил в среду, 24 ноября в ходе заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.

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По его словам, динамика вывоза грузов из портов пропорциональна привлеченным судам.

«Все социально значимые грузы, которые находились на морских терминалах Приморского края, вывезены, те, которые поступают, незамедлительно отгружаются в направлении их портов», — сказал он парламентариям.

Как добавил Пошивай, Минтранс выполнит взятые на себя обязательства до конца месяца, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств. Привлечение дополнительных судов для перевозки грузов в округе позволило повысить суммарную провозную способность флота на 50%, заключил он.

9 ноября газета «Коммерсантъ» писала, что в удаленных регионах Дальнего Востока не хватает товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов. Причинами были названы задержки в портах Приморья.

Местные власти объяснили, что проблемы с поставками появились из-за того, что Китай перенаправляет товары через Владивосток, Находку и Трансиб из-за карантина и проблем в погранпереходах.

В тот же день президент России Владимир Путин взял на контроль проблему доставки грузов на Дальний Восток. Министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов рассказал, что в ведомстве создана рабочая группа по контролю за поставками грузов на Дальний Восток.

Также 9 ноября в сообщении пресс-службы вице-премьера — полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева сообщалось, что Приморье до конца ноября должно выйти на норму по накоплению грузов.

10 ноября в Минтрансе РФ заявили, что приоритетные вопросы по доставке грузов из морских портов Приморья в порты Чукотского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей, особенно социально значимых, планируется решить к концу ноября.

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