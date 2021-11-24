Минтранс сообщил о вывозе социально значимых грузов из портов Приморья

Все социально значимые грузы вывезены из портов Приморья, сообщил в среду, 24 ноября в ходе заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.

По его словам, динамика вывоза грузов из портов пропорциональна привлеченным судам.

«Все социально значимые грузы, которые находились на морских терминалах Приморского края, вывезены, те, которые поступают, незамедлительно отгружаются в направлении их портов», — сказал он парламентариям.

Как добавил Пошивай, Минтранс выполнит взятые на себя обязательства до конца месяца, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств. Привлечение дополнительных судов для перевозки грузов в округе позволило повысить суммарную провозную способность флота на 50%, заключил он.

9 ноября газета «Коммерсантъ» писала, что в удаленных регионах Дальнего Востока не хватает товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов. Причинами были названы задержки в портах Приморья.

Местные власти объяснили, что проблемы с поставками появились из-за того, что Китай перенаправляет товары через Владивосток, Находку и Трансиб из-за карантина и проблем в погранпереходах.

В тот же день президент России Владимир Путин взял на контроль проблему доставки грузов на Дальний Восток. Министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов рассказал, что в ведомстве создана рабочая группа по контролю за поставками грузов на Дальний Восток.

Также 9 ноября в сообщении пресс-службы вице-премьера — полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева сообщалось, что Приморье до конца ноября должно выйти на норму по накоплению грузов.

10 ноября в Минтрансе РФ заявили, что приоритетные вопросы по доставке грузов из морских портов Приморья в порты Чукотского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей, особенно социально значимых, планируется решить к концу ноября.