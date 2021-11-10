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Минтранс пообещал решить проблемы с грузами в ДФО к концу ноября

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Приоритетные вопросы, связанные с доставкой грузов из морских портов Приморья в порты Чукотского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей, особенно социально значимых, планируется решить к концу ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса России, которое поступило в редакцию «Известий» в среду, 10 ноября.

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«В середине декабря ожидается полная нормализация ситуации путем вывода суммарной нормы накопления судовых партий грузов в портах Приморья до нормативных величин», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, рабочая группа по контролю за ситуацией приняла несколько решений для улучшения ситуации, среди которых — переход морских портов дальневосточных регионов на круглосуточный режим работы при наличии судов под грузовыми операциями. Также решено поставить на каботажные линии дополнительно четыре судна для снятия пиковых нагрузок, согласовать с судоходными компаниями с операторами терминалов морских портов расписания работы судов на каботажных линиях, чтобы выйти на объем хранения грузов в портах, не превышающий объема одной судовой партии на одну линию.

По решению рабочей группы в морской порт Анадырь для постановки судов к причалам направили многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков» (ФГБУ «Морспасслужба») с ледовым классом Arc5. В морской порт Певек для ледокольной проводки судов в восточном направлении направлен ледокол «Новороссийск» (ФГУП «Росморпорт»). До 20 ноября атомный ледокол «Ямал» (ФГУП «Атомфлот») должен обеспечить вывод судов из Певека в западном направлении.

Вопрос с доставкой грузов и перебоев со снабжением продовольствием жителей Дальнего Востока взял на контроль президент России Владимир Путин. Эта ситуация связана с постковидным восстановлением мировой экономики, заявил журналистам 9 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Позже в тот же день в пресс-службе вице-премьера — полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева рассказали, что Приморский край до конца ноября должен выйти на норму по накоплению грузов. Там добавили, что до 30 ноября должны развезти все грузы, а в дальнейшем поручат Минтрансу осуществить предварительную работу, чтобы такие случаи больше не повторялись.

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