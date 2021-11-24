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В бундестаге призвали к прекращению санкций против «Северного потока – 2»

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Немецкие парламентарии осуждают введение новых санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток – 2». По словам энергополитического спикера фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, Штеффена Котрэ, новые меры — «это очередная атака на свободную мировую торговлю в нарушение международного права».

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«Им нет оправдания. Прежде всего, США не имеют никакого отношения к двустороннему германо-европейско-российскому проекту. Это диверсифицирует наши поставки газа. Ничего другого, и поэтому совершенно непонятно, почему США ведут себя так агрессивно и противозаконно. Санкции должны быть немедленно прекращены», — заявил «Известиям» Кортэ.

«Однако мы видим, что реакция США определенно мотивирована внутренней политикой. Всё дело в том, чтобы повлиять на внутреннюю политику. И тот факт, что европейские проекты подвергаются подобным нападкам, является обвинительным актом в адрес США. Мы решительно отвергаем такую форму вмешательства во внутренние дела других государств», — отметил собеседник.

В то же время, по словам представителя фракции «Альтернатива для Германии», в задержке проекта, безусловно, виновато правительство ФРГ.

«Совсем недавно Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации, что, безусловно, имеет политическую подоплеку. Это еще один признак нежелания федерального правительства действовать в интересах потребителей газа в Германии и Европе. Мы сможем пережить задержку реализации проекта и надеемся, что сможем считать этот проект завершенным весной следующего года», — заключил собеседник.

Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с «Северным потоком – 2», вступили в силу накануне, 23 ноября. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит реализовывать меры против проекта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а меры против газопровода назвал «вопиющим примером».

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте сказал «Известиям», что причина анонса новых санкций США по газопроводу «Северный поток – 2» заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток – 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

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