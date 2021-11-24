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В России появится центр поддержки проблемных подростков

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Центр поддержки подростков с деструктивными и суицидальными наклонностями планируется создать в России. Об этом 24 ноября в ходе рабочей поездки в Новосибирск заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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«Один из проектов, которые я буду реализовывать в статусе уполномоченного, — создание единого центра по работе с подростками с деструктивными и суицидальными проявлениями», — передает ее слова ТАСС.

29 октября стало известно, что в Свердловской области у детей стали чаще фиксировать тревожно-депрессивные расстройства психики. По словам главы регионального центра психологической поддержки детей и подростков Кирилла Бахарева, к лету этого года специалисты уже наблюдали цифру приемов, равную всему 2020 году.

Ожидается, что за нынешний год специалисты примут в 2,5 раза больше пациентов.

Подростки 12–16 лет обращаются за психологической помощью как лично, так и онлайн. В основном их беспокоят проблемы в отношениях с родителями и трудности, связанные с учебой.

14 октября сообщалось, что российских школьников планируют исследовать на агрессивность и склонность к насильственным действиям. Как выяснили «Известия», правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала провести такие исследования Минобрнауки после участившихся нападений учащихся на школы.

Как отмечают в комиссии, за последние три года в России произошло 58 подобных происшествий. Эксперты оценивают эти меры по-разному, однако признают, что подростки стали более жестокими и агрессивными.

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