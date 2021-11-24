В Сирии двое мирных жителей погибли в результате авиаударов Израиля

В результате авиаударов по сирийскому городу Холмс погибли двое мирных жителей, еще семь человек получили ранения. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в агентстве SANA со ссылкой на военный источник.

«Два мирных жителя были убиты и еще один мирный житель и шесть солдат были ранены в результате израильской агрессии в центральном районе», — отмечается в сообщении.

В результате авиаудара также был нанесен материальный ущерб.

Об авиаударе стало известно ранее в среду. Сообщалось также, что большая часть ракет была сбита сирийскими силами ПВО.

В конце октября двое сирийских военных пострадали в результате израильского авиаудара по объектам противовоздушной обороны под Дамаском. Об этом сообщал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Он рассказал о налете четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты.