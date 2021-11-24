ВВС Сирии отразили атаку в небе над Хомсом

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили израильские авиаудары в небе над Хомсом. Об этом 24 ноября сообщило сирийское государственное агентство SANA.

«ПВО отражает вражеские цели в небе над городом Хомс. Атака является четвертым предполагаемым израильским ударом по Сирии за последний месяц», — передает агентство.

Отмечается, что большая часть ракет была сбита сирийскими силами ПВО.

17 ноября спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия выступает против незаконных бомбардировок сирийских территорий со стороны Израиля, но силовой ответ на эти действия контрпродуктивен.

По его словам, действия Израиля выходят за рамки международного права. Он призвал прекратить превращение Сирии «в поле сведения счетов», в том числе региональных противников.

В конце октября двое сирийских военных пострадали в результате израильского авиаудара по объектам противовоздушной обороны под Дамаском. Об этом сообщал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Он рассказал о налете четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты.