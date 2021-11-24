Роскомнадзор зафиксировал 51 факт цензуры материалов российских СМИ

Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 факт цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Об этом 24 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства.

В ведомстве уточнили, что всего было направлено почти 60 писем зарубежным площадкам с требованиями снять ограничения. По последней информации, требование удовлетворено только в 17 случаях.

«Начиная с 2020 года Роскомнадзор ведет учет фактов цензуры материалов российских СМИ. На текущий момент зафиксирован 51 подобный инцидент: YouTube — 24; Facebook — 13; Instagram - восемь; Twitter — четыре; Google — один; TikTok — один», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что наиболее часто цензуре подвергаются материалы российских СМИ (Sputnik, RT, Anna News), вещающих на международную аудиторию. Также зафиксированы случаи цензуры в отношении официальных аккаунтов отдельных СМИ, к примеру, ГТРК «Таврида» («Вести Крым»).

Чаще всего модераторы зарубежных интернет-ресурсов при блокировке не предоставляют конкретную информацию о причинах блокировок, добавили в ведомстве.

12 ноября стало известно, что с сентября Роскомнадзором был ограничен доступ к 2,8 тыс. материалов с недостоверными сведениями.

Там также добавили, что наиболее распространенными темами для продвижения ложной информации осенью этого года стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19, а также мошеннические данные в кредитно-финансовой сфере.