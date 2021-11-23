Боец Наврузов назвал главный козырь своего соперника Орлова

Боец Гаджи Наврузов считает, что главным преимуществом его соперника Евгения Орлова является опыт и высокий рост — 207 см. Об этом Наврузов 23 ноября рассказал каналу РЕН ТВ.

«Евгений у нас опытный, большой, неудобный боксер. Огромный даже — я маленький по сравнению с ним. И у него опыт есть. И я думаю, что он будет брать своей корявостью, неудобностью и опытом. Профессиональный бокс — это опыт. Кто опытнее, тот и выигрывает», — сказал Наврузов.

Ранее в этот день Орлов ответил на угрозы Наврузова, который заявил, что их поединок закончится в первом раунде, а Орлов «упадет и не встанет». Орлов отметил, что уже дрался с другими прославленными боксерами. Также спортсмен отметил, что Наврузов является сильным и здоровым парнем, однако он «таких ломал».

Ранее, 12 ноября, Орлов обратился к своему сопернику на предстоящем очередном турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» бойцу Наврузову, назвав его «младенцем в боксе».

Евгений Орлов провел 34 поединка на профессиональном ринге, где встречался с такими супертяжеловесами, как Кубрат Пулев, Вячеслав Глазков, Роберт Хелениус, Жоан Дюопа и Мариуш Вах.

Гаджи Наврузов выступал в кулачных боях в лиге Top Dog FC.

Прямая трансляция боксерского турнира состоится 26 ноября в 23:00 на телеканале РЕН ТВ.