Гаркалина похоронили на Миусском кладбище в Москве

Народного артиста РФ Валерия Гаркалина похоронили 23 ноября в Москве на Миусском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа ранее в этот день.

Похоронен актер рядом с супругой Екатериной Гаркалиной, уточняет RT.

Валерий Гаркалин в течение продолжительного времени боролся с коронавирусом, но скончался 20 ноября в возрасте 67 лет. Прощание с актером состоялось в учебном театре института, где он преподавал, отмечает телеканал «Звезда».

Отмечалось, что у Гаркалина выявили полное поражение легких. Артист находился на ИВЛ и, не приходя в себя, умер в 07:14 мск 20 ноября. Известно, что у Гаркалина были серьезные проблемы с сердцем — несколько лет назад он перенес ряд трудных операций, уточняет телеканал «360».

Свои соболезнования родным и близким артиста выразили его коллеги. Режиссер кино и дубляжа Леонид Белозорович назвал большим ударом уход из жизни Гаркалина, подчеркнув, что невероятно его любил.

По мнению министра культуры России Ольги Любимовой, Валерий Гаркалин создал художественные образы, ставшие воплощением целой эпохи, пишет НСН.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС).

Был актером Московского академического театра сатиры. Известен и по своим работам в кино, на его счету съемки в десятках фильмов. Среди наиболее известных ролей «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000), «Ширли-мырли» (1995). С 2002 года Гаркалин преподавал в ГИТИСе.