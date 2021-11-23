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Путин поздравил Радева с переизбранием на пост президента Болгарии

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Российский лидер Владимир Путин направил Румену Радеву поздравительную телеграмму по случаю его переизбрания на пост президента Болгарии. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Уверенная победа на выборах свидетельствует о доверии к вам со стороны граждан Болгарии. Рассчитываю, что ваша деятельность на посту главы государства будет и впредь способствовать развитию конструктивного российско-болгарского взаимодействия», — подчеркнул российский лидер.

О том, что действующий болгарский лидер одержал победу на президентских выборах, стало известно накануне.

По результатам второго тура Радев сделал заявление о том, что Болгария прошла испытание демократией и не поддалась на попытки спровоцировать этнические конфликты в ходе выборов. Также он отметил, что болгарский народ показал свое желание и готовность к переменам, намерение пресечь коррупцию, грабеж и беззаконие.

18 ноября Радев напомнил, что Крым является частью России. Он указал, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта. Он также отметил, что Россия не может быть «врагом» Болгарии, так как в памяти болгар она «освободительница нашего народа».

В свою очередь, в МИД Украины сообщили, что вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказывания Радева. В ведомстве отметили, что ожидают опровержения президентом страны его слов.

20 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал на то, что болгарский президент нанес удар по отношениям двух стран и «подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде».

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