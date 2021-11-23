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Водителей предупредили о гололедице в Москве

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Автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю и быть внимательными на дорогах из-за возможного образования гололедицы в Москве. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила во вторник, 23 ноября.

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«Настоятельно рекомендуем водителям сменить летнюю резину на зимнюю. По ночам в городе температура воздуха стабильно опускается ниже нуля. В случае осадков на дорогах может образоваться гололедица. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве напомнили, что в межсезонье и зимнее время года манера управления автомобилем отличается от летней. Также в пресс-службе подчеркнули, что использование летних шин в зимой опасно и может привести к ДТП.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд уточнил, что во вторник в Москве и области ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха составит –5…–10 градусов, днем — –2…–4 градуса, местами до –6 градусов, пишет «Москва 24».

В среду ночью ожидается –4...–7 градусов, а днем около нуля. Такой температурный фон продержится до конца рабочей недели. Со вторника осадки не прогнозируются. По словам Вильфанда, жителей столичного региона ожидает «нормальная зимняя погода».

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Известиям», что первая половина недели в Москве будет зимней, с морозами, а вторая — осенней и пасмурной. Кроме того, в четверг, субботу и воскресенье возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, местами пройдут дожди, по ночам будет слабый гололед.

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