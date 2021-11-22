Метеоролог предупредил о зимней погоде в Москве в начале недели

Первая половина недели в Москве будет зимней, с морозами, а вторая — осенней и пасмурной. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Известиям» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, в этот день в столице ожидается погода от 0 до –2 градусов, а во вторник столичный регион проведет на периферии антициклона, поэтому осадков не ожидается.

«Сквозь облака время от времени будет проглядывать солнце, температура на несколько градусов будет даже ниже положенной. В частности, ближайшей ночью в Москве — –6 ...–8 градусов, по области — 5...10 градусов мороза. Предстоящая ночь будет самой холодной с начала осени. А днем 23 ноября — –2...–4 градуса в столице, –1...–6 в Подмосковье», — подчеркнул Леус.

В ночь с 23 на 24 ноября ожидается –5...–7 градусов в Москве и –4...–9 градусов по области. Погода будет облачной, с прояснениями, без осадков. В среду днем скажется приближение очередного циклона с Атлантики, погода станет облачной, пройдут осадки в виде снега, и температура будет постепенно повышаться, к вечеру ее значение составит от 0 до –2 градусов.

Начиная с четверга и до конца недели по северу Европейской России будут проходить циклоны, а столичный регион окажется на их южной периферии, во власти теплого и влажного атлантического воздуха, поэтому погода будет преимущественно облачной, добавил метеоролог.

Кроме того, в четверг, субботу и воскресенье возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, местами пройдут дожди, по ночам будет слабый гололед.

«Таким образом, в первую половину недели погода будет более зимней, с небольшими морозами, преимущественно сухая, а вторая половина недели — осенняя, пасмурная, с осадками в смешанной фазе», — заключил Леус.

17 ноября врач-диетолог Наталья Герасимова рассказала: чтобы укрепить иммунитет в холодную погоду, необходимо гулять на свежем воздухе, пить свежие или консервированные соки и морсы, есть рыбу и водоросли. Она отметила, что для здоровья полезно пить теплые напитки с добавлением цитрусовых, имбиря и ягод, а для вкуса вместо сахара лучше использовать мед.