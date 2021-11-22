Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Новые санкции Евросоюза против Белорусии вступят в силу в конце ноября
Мир
Путин заявил об отказе Украины выполнять Минские соглашения
Мир
МИД Украины заявил об отсутствии плана наступления в Донбассе
Мир
Вице-премьер Украины исключила возможность подачи воды в Крым
Общество
Правительство утвердило новый порядок получения пенсионных выплат
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
Глава СК Белоруссии заявил о 132 пострадавших мигрантах на польско-белорусской границе
Спорт
Овечкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен
Экономика
Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с начала октября
Общество
Премьер Италии обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Польши
Сюжет:

Синоптики предупредили о резких перепадах атмосферного давления в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупредили об ожидающихся резких перепадах атмосферного давления в Москве в ночь на 23 ноября. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

По прогнозам специалистов, к вечеру 22 ноября атмосферное давление вырастет на семь единиц и будет чуть выше нормы для этих дней ноября. Перепад давления в столице и области за сутки составит около 15 единиц. Уточняется, что рост давления сопровождается усилением северо-западного ветра с порывами до 12–15 м/с, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Такие перепады давления могут спровоцировать у метеозависимых людей ухудшение самочувствия. Также перепады давления могут обернуться проблемами для людей, подверженных приступам мигрени, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, нервными и психическими расстройствами.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости» уточнил, что повышение атмосферного давления в Москве и области ожидается во вторник, 23 ноября, до 750 мм рт. ст. Ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха составит –5…–10 градусов, днем — –2…–4 градуса, местами до –6 градусов.

В среду ночью ожидается –4...–7 градусов, а днем около нуля, отмечает НСН. Такой температурный фон продержится до конца рабочей недели. Со вторника осадки не прогнозируются. По словам Вильфанда, жителей столичного региона ожидает «нормальная зимняя погода», пишет RT.

В этот же день синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал телеканалу «Звезда», что в ближайшие два дня в Москве ожидается солнечная и морозная погода. По его словам, дневная температура будет слабо отрицательной.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Известиям», что первая половина недели в Москве будет зимней, с морозами, а вторая — осенней и пасмурной. Кроме того, в четверг, субботу и воскресенье возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, местами пройдут дожди, по ночам будет слабый гололед.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021