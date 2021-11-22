Синоптики предупредили о резких перепадах атмосферного давления в Москве

Синоптики предупредили об ожидающихся резких перепадах атмосферного давления в Москве в ночь на 23 ноября. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

По прогнозам специалистов, к вечеру 22 ноября атмосферное давление вырастет на семь единиц и будет чуть выше нормы для этих дней ноября. Перепад давления в столице и области за сутки составит около 15 единиц. Уточняется, что рост давления сопровождается усилением северо-западного ветра с порывами до 12–15 м/с, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Такие перепады давления могут спровоцировать у метеозависимых людей ухудшение самочувствия. Также перепады давления могут обернуться проблемами для людей, подверженных приступам мигрени, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, нервными и психическими расстройствами.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости» уточнил, что повышение атмосферного давления в Москве и области ожидается во вторник, 23 ноября, до 750 мм рт. ст. Ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха составит –5…–10 градусов, днем — –2…–4 градуса, местами до –6 градусов.

В среду ночью ожидается –4...–7 градусов, а днем около нуля, отмечает НСН. Такой температурный фон продержится до конца рабочей недели. Со вторника осадки не прогнозируются. По словам Вильфанда, жителей столичного региона ожидает «нормальная зимняя погода», пишет RT.

В этот же день синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал телеканалу «Звезда», что в ближайшие два дня в Москве ожидается солнечная и морозная погода. По его словам, дневная температура будет слабо отрицательной.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Известиям», что первая половина недели в Москве будет зимней, с морозами, а вторая — осенней и пасмурной. Кроме того, в четверг, субботу и воскресенье возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, местами пройдут дожди, по ночам будет слабый гололед.