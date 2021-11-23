Актер Игорь Скляр попал в аварию в Санкт-Петербурге
Актер Игорь Скляр попал в аварию в Санкт- Петербурге. Информацию об этом он сам подтвердил 23 ноября порталу 78.ru.
Народный артист России управлял автомобилем Jaguar в тот момент, когда в него врезалась перепутавшая педали девушка на Audi.
При этом сообщается, что в реанимацию артиста не доставили - его самочувствие не вызывает опасений.
Ранее, 10 ноября, сообщалось. что три автомобиля столкнулись на проспекте Мира в Москве. Одной из пострадавших оказалась актриса Елена Сафонова, известная многим по фильму «Зимняя вишня». В момент ДТП она была за рулем машины марки Hyundai. Актриса получила перелом ребра и надколенника.
Отмечалось, что артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.