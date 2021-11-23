Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия и Венгрия договорились о взаимном признании ковид-сертификатов
Мир
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об агрессии против Украины
Мир
США совместно с рядом стран объявили об использовании нефти из резервов
Мир
В Польше заявили об открытости к переговорам с РФ по миграционному кризису
Общество
Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок
Мир
Патрушев заявил о возможности появления миллионов беженцев из Украины
Политика
Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии после ДТП
Мир
В Кремле анонсировали переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи
Политика
В Госдуме заявили о желании Польши втянуть Россию в миграционный кризис
Политика
Путин на встрече с Аббасом заявил о важности поддержания отношений стран
Сюжет:

Игорь Крутой оценил состояние музыкальной индустрии во время пандемии

Игорь Крутой: пандемия уничтожила музыкальную индустрию
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия коронавируса уничтожила музыкальную индустрию, считает российский композитор Игорь Крутой. Об этом он заявил во вторник, 23 ноября, на пресс-конференции в преддверии вручения национальной музыкальной премии «Виктория».

«Пандемия вдохновила меня на написание «Коронавирусных дневников»
Пианист Евгений Кисин — о ковид-диссидентстве, шпионском рассказе и погибших еврейских поэтах

«По жанру пандемия проехала танком. Сможет ли она (музыкальная индустрия. — Ред.) восстановиться, будет зависеть от того, когда это все закончится. Я пообщался с академиком [директором НИЦЭМ им. Гамалеи Александром] Гинцбургом, каждый день умирает 1200 человек. Кому в такой обстановке хочется идти на концерты? Что жанр существует в полную силу, я не могу утверждать. <...>. Так как сейчас ограничения по количеству зрителей, все скатывается к каким-то корпоративам», — подчеркнул музыкант.

По мнению президента премии «Виктория» Юрия Костина, для некоторых артистов пандемия стала крахом. Он также добавил, что музыкальную индустрию надо поддерживать.

«Потому что концерты были в самые сложные времена. Даже в войну артисты на фронт выезжали. Мне кажется, в последнюю очередь надо отменять концерты», — отметил он.

Премия состоится в Кремлевском дворце 2 декабря. В этом году ее вручат в пятый раз. В число номинантов попало рекордное число музыкантов — 700 человек.

Среди номинантов на национальную премию Земфира, Тилль Линдеманн, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Моргенштерн, Manizha, Zivert, Дима Билан, ДДТ и другие.

13 ноября певец Авраам Руссо призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Он рассказал, что в его окружении многие переболели COVID-19. Артист сделал прививку в начале этого года и подчеркнул, что чувствует себя отлично.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021