Игорь Крутой оценил состояние музыкальной индустрии во время пандемии

Пандемия коронавируса уничтожила музыкальную индустрию, считает российский композитор Игорь Крутой. Об этом он заявил во вторник, 23 ноября, на пресс-конференции в преддверии вручения национальной музыкальной премии «Виктория».

«По жанру пандемия проехала танком. Сможет ли она (музыкальная индустрия. — Ред.) восстановиться, будет зависеть от того, когда это все закончится. Я пообщался с академиком [директором НИЦЭМ им. Гамалеи Александром] Гинцбургом, каждый день умирает 1200 человек. Кому в такой обстановке хочется идти на концерты? Что жанр существует в полную силу, я не могу утверждать. <...>. Так как сейчас ограничения по количеству зрителей, все скатывается к каким-то корпоративам», — подчеркнул музыкант.

По мнению президента премии «Виктория» Юрия Костина, для некоторых артистов пандемия стала крахом. Он также добавил, что музыкальную индустрию надо поддерживать.

«Потому что концерты были в самые сложные времена. Даже в войну артисты на фронт выезжали. Мне кажется, в последнюю очередь надо отменять концерты», — отметил он.

Премия состоится в Кремлевском дворце 2 декабря. В этом году ее вручат в пятый раз. В число номинантов попало рекордное число музыкантов — 700 человек.

Среди номинантов на национальную премию Земфира, Тилль Линдеманн, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Моргенштерн, Manizha, Zivert, Дима Билан, ДДТ и другие.

13 ноября певец Авраам Руссо призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Он рассказал, что в его окружении многие переболели COVID-19. Артист сделал прививку в начале этого года и подчеркнул, что чувствует себя отлично.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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