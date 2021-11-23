Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия и Венгрия договорились о взаимном признании ковид-сертификатов
Мир
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об агрессии против Украины
Общество
В Совфеде предложили ввести реальные сроки за опасное вождение
Мир
В Польше заявили об открытости к переговорам с РФ по миграционному кризису
Экономика
Лавров пообещал адекватный ответ на санкции США против СП-2
Общество
Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок
Политика
Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии после ДТП
Мир
Песков рассказал о поставках оружия из стран НАТО на Украину
Политика
В Госдуме заявили о желании Польши втянуть Россию в миграционный кризис
Политика
Путин на встрече с Аббасом заявил о важности поддержания отношений стран

Путин на встрече с Аббасом заявил о важности поддержания отношений стран

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин на встрече с палестинским коллегой Махмудом Аббасом указал на важность регулярных встреч лидеров и поддержания отношений стран.

Примирное поведение: РФ призвала к встрече ближневосточного квартета
Какие еще темы обсуждали в Москве главы МИД России и Израиля

Также глава государства отметил необходимость обмена мнений по ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы, безусловно, должны регулярно встречаться, поддерживать наши отношения. Очень важно обмениваться текущей актуальной ситуацией по тому, как складывается обстановка на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности», — подчеркнул Путин во время переговоров.

Встреча лидеров состоялась в этот день в Сочи. Как отмечал Аббас, он рассчитывает обсудить с Путиным пути оживления политического процесса по региону. По словам президента, в ходе встречи с российским лидером он «посоветуется» и проинформирует о последних событиях в Палестине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре призывал решать проблемы мира в регионе через ООН. Он также заявлял о поддержке любых предложений по прямым переговорам Палестины и Израиля.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021