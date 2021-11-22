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Аббас рассказал о темах переговоров с Путиным

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Глава Палестины Махмуд Аббас рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути оживления политического процесса в регионе. Об этом 22 ноября в преддверии визита в РФ рассказал политик журналистам.

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«Мы ранее заявляли о своем желании провести международную мирную конференцию под эгидой ближневосточного квартета в соответствии с международными резолюциями, в связи с чем мы уверены в российской поддержке наших усилий в этом направлении», — цитирует Аббаса «РИА Новости».

По словам главы палестинской автономии, в ходе встречи с российским лидером он «посоветуется» и проинформирует о последних событиях в регионе.

6 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер встретится с Махмудом Аббасом в ходе его визита в Москву 23 ноября.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре призывал решать проблемы мира в регионе через ООН. Он также заявлял о поддержке любых предложений по прямым переговорам Палестины и Израиля.

15 сентября «Известия» писали о готовности Израиля пойти на уступки в переговорах с палестинцами, об этом рассказал изданию посол государства в РФ Александр Бен Цви. По его словам, с противоположной стороны нет стремления пойти на компромисс в переговорах.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

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