Морская еда: что делают со снежным крабом в Японии

В Японии в ноябре открывается сезон вылова снежного краба. В этом году он начался с рекорда, поставленного на традиционном аукционе в Фукуи: один из экземпляров был продан за $7 тыс. Как японцы ловят и готовят краба — в фотогалерее «Известий»