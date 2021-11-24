Морская еда: что делают со снежным крабом в Японии

В Японии в ноябре открывается сезон вылова снежного краба. В этом году он начался с рекорда, поставленного на традиционном аукционе в Фукуи: один из экземпляров был продан за $7 тыс. Как японцы ловят и готовят краба — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Для промысловой добычи крабов используются суда, которые оборудованы специальными ловушками
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Судно может уходить в море на несколько суток
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Колонии крабов ищут с помощью приборов, однако это не так просто сделать, так как места их обитания часто меняются
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
При обнаружении крабов в море закидывают ловушку с наживкой и ждут. Затем сеть с уловом вытягивают на борт
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Здесь же на судне крабов сортируют
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Чайки кружат над катером в надежде на легкую добычу
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Рассортированных крабов маркируют
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Для маркировки используют специальные метки
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Перед тем как отправить свежий улов на аукцион, самые выдающиеся экземпляры взвешивают
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Откалиброванный товар раскладывают для транспортировки на рынок
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
На аукцион собираются покупатели — представители высококлассных ресторанов и магазинов
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Лоты оценивают по весу и внешнему виду — симметричному строению тела
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Экземпляры попроще отправляются в супермаркеты
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Есть в Фукуи и специальные магазины, которые продают только снежных крабов
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
При магазине чаще всего имеется свой ресторан, где можно попробовать разнообразные блюда из ракообразных
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