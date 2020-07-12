Есть чего ловить: как рыбачат на Черном море

Профессиональный праздник рыбаков традиционно отмечается в России каждое второе воскресенье июля. Он был учрежден в 1965 году, когда в стране активно развивалось рыболовство, а в приморских регионах оно являлось ведущей отраслью экономики. По масштабу торжеств День рыбака в прибрежных городах был сравним с днем города. Как сейчас рыбачат на Черном море — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Прибрежный лов рыбы в Севастополе
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
В Черном море обитают десятки видов рыбы. Среди них различные виды бычков, хамса, камбала, мерлуза, скумбрия, ставрида, сельдь, черноморско-каспийская тюлька
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Одна из самых известных, дешевых и популярных в народе черноморских рыб — бычок. Его тушат в томате, варят из него уху, лепят знаменитые котлеты по-одесски
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Черноморская камбала — королева среди местных рыб. Она отличается большими размерами, отсутствием чешуи, попадается редко и стоит дорого
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
В состав экипажа рыбацкого сейнера входит представитель охраны, который стережет улов
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Рыбаки возвращаются домой в Сочи после ловли барабули
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Разгрузка улова
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Барабулю очень ценили в Древнем Риме. Самые известные поэты посвящали ей свои творения, а патриции предпочитали ее всем остальным блюдам
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
На деньги, вырученные за особенно крупные экземпляры, можно было купить раба
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Сейчас барабуля снова в тренде — ее подают в самых модных столичных заведениях
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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