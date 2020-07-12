Есть чего ловить: как рыбачат на Черном море

Профессиональный праздник рыбаков традиционно отмечается в России каждое второе воскресенье июля. Он был учрежден в 1965 году, когда в стране активно развивалось рыболовство, а в приморских регионах оно являлось ведущей отраслью экономики. По масштабу торжеств День рыбака в прибрежных городах был сравним с днем города. Как сейчас рыбачат на Черном море — в фотогалерее «Известий»