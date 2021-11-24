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Дерматолог назвала неочевидные причины белых пятен на ногтях

Дерматолог Андриянова рассказала, о чем говорят белые пятна на ногтях
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Следить за здоровьем ногтей важно не только по эстетическим соображениям, но и потому, что дефекты, которые на них появляются, могут указывать на те или иные проблемы со здоровьем. О каких болезнях могут свидетельствовать дефекты на ногтях, «Известиям» рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.

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По словам специалиста, повышенная хрупкость и расслаивание ногтевой пластины, кроме неправильного ухода или использования агрессивных средств при окрашивании, может указывать на дефицит в организме витаминов группы А, Е, С, а также железа и цинка. Белые пятна могут возникать вследствие как травмы, так и заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.

Так называемые «борозды» (линии в виде углублений в ногтевой пластине) вдоль ногтя наблюдаются у пациентов при дефиците витаминов группы В, а также цинка, железа и магния. В некоторых случаях такой симптом может указывать на болезни ЖКТ. Борозды поперек ногтя — один из возможных признаков инфаркта миокарда и ревматизма, подчеркнула Андриянова.

«Койлонихия — деформация в в виде выворачивания края ногтя, из-за чего он приобретают ложкообразную форму. Данный симптом может свидетельствовать о дефиците в организме ферритина, а также о развитии анемии. Кроме того, он является одним из важных диагностических признаков плоскоклеточного рака пищеварительного тракта», — добавила косметолог.

Различные дистрофические изменения в виде углублений на ногтях могут свидетельствовать и о псориатическом поражении. При псориазе нередко под ногтевой пластиной можно увидеть небольшие красноватые или желтовато-бурые пятна (симптом масляного пятна).

Также врач упомянула такое редкое заболевание, как онихогрифоз, — дистрофическое поражение ногтевой пластинки, которое также встречается при псориазе. Оно проявляется в виде гипертрофии роговых пластинок и искривления в виде когтя грифона. Чаще встречается у лиц пожилого возраста. Кроме травм тесной обуви и неправильной обработки ногтя причиной могут быть местные инфекции, эндокринные заболевания, варикоз, а также сифилис.

«Еще одной патологией, которая может говорить о серьезных проблемах со здоровьем, являются так называемые «Пальцы Гиппократа», при которой пальцы становятся заметно толще, а ногти округляются. Может свидетельствовать о хронических заболеваниях легких, сердечно-сосудистой системы, кишечника и печени», — заключила Андриянова.

В августе врач-дерматовенеролог клинической больницы «РЖД-Медицина» в Новосибирске Юлия Чиркова рассказала «Известиям», как определить состояние здоровья по коже. По словам специалиста, часто изменения кожи проявляются при гастроэнтерологических заболеваниях. Это могут быть высыпания, связанные с нарушением работы сальных желез (угри, себорейный дерматит), нарушения пигментации кожи, высыпания, обусловленные нарушениями со стороны сосудов (розацеа, сосудистые звездочки), проблемы повышенной чувствительности кожи к ультрафиолетовому излучению (фотодерматоз).

При заболеваниях эндокринной системы, в частности щитовидной железы, могут отмечаться признаки гипофункции: сухость кожи, нездоровый цвет, отеки, шелушение, гипотермия, ломкость и выпадение волос, истончение ногтей. Врач также добавила, что существует ряд кожных заболеваний, типичных для сахарного диабета. Заболевание часто сопровождается такими инфекционными заболеваниями, как пиодермия, кандидоз.

При нарушении функции половых желез чаще всего наблюдаются угри, жирная себорея, гирсутизм.

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