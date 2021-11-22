Байден взял на контроль инцидент с наездом на толпу в Висконсине

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена следит за инцидентом с наездом внедорожника на толпу участников рождественского парада в штате Висконсин. Соответствующее заявление в понедельник, 22 ноября, сделал американский лидер во время выступления в Белом доме.

«Мы пока не располагаем всей информацией о произошедшем. Но мы знаем, что у пяти семей в [городе] Уокешо горе, поскольку они потеряли близких. <…> Моя администрация очень внимательно следит за ситуацией», — отметил он.

Наезд автомобиля на толпу людей в американском городе произошел в воскресенье, 21 ноября.

В местной полиции сообщали о пяти погибших, пострадали еще минимум 48 человек, их них двое детей находятся в критическом состоянии. Полицейские сразу задержали водителя, им оказался 39-летний Даррел Брукс.

По данным правоохранителей, они не располагают данными о том, что наезд был терактом. Как отметил глава полиции Уокешо Дэн Томпсон, инцидент носит единичный характер.