В США заявили о гибели пяти человек в результате наезда автомобиля на людей

Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в США, более 40 пострадали, сообщили в местной полиции.

«На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 пострадали», — говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации, так как многие люди самостоятельно приезжают в районные больницы.

Отмечается, что после ЧП задержан один человек, он на данный момент находится под стражей.

В воскресенье красный внедорожник на скорости протаранил толпу людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. Тогда сообщалось, что минимум 30 человек пострадали и один погиб.