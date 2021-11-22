Полиция не сочла терактом наезд на рождественском параде в Висконсине

Правоохранители не располагают данными, что наезд на участников рождественского парада в американском штате Висконсин был терактом.

Об этом 22 ноября сообщил на пресс-конференции Дэн Томпсон — глава полиции города Уокешо, где произошел инцидент.

«Мы уверены, что это был единичный инцидент, он не связан с терроризмом», — сказал Томпсон.

21 ноября пять человек погибли в результате наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в Уокешо. Более 40 человек при этом пострадали.

Сообщалось, что красный внедорожник на скорости протаранил толпу людей. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. После ЧП был задержан один человек, который на данный момент находится под стражей.