Прилетевшему в Москву боксеру Адиэлу подарили варежки

Бразильскому боксеру Игору Адиэлу, прилетевшему в Москву для участия в боксерском вечере РЕН ТВ, подарили варежки.

По прилете спортсмен обратил внимание на российскую погоду, которая показалась ему холодной. В связи с этим встретивший боксера продюсер РЕН ТВ решил подарить ему варежки. Изделие, которое связала мать журналиста, явно понравилось бразильцу. Боксер улыбнулся и сказал «спасибо» на русском языке.

В рамках боксерского вечера 26 ноября Адиэл встретится с российским спортсменом Сергеем Кузьминым, известным как Русский медведь. Трансляцию события проведет РЕН ТВ, она начнется в 23.00 мск.

Ранее в этот день российский боксер рассказал о своем настрое на предстоящий бой. Кузьмин предположил, что поединок будет трудным, однако он настроен на победу.

Также в понедельник российский боксер Михаил Алоян рассказал об основных преимуществах Кузьмина. Алоян отметил, что россиянин имеет все шансы на победу. Он подчеркнул, что тот умеет перестраиваться в бою. Также у него хороший угол удара и прекрасный тренер, работающий с ним еще со времен любительской карьеры.

В главном состязании этого вечера будет разыгран титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Помимо Кузьмина и Адиэла в очередном своем поединке за победу будут сражаться: Гаджи Наврузов, Евгений Орлов и Павел Шульский. Среди иностранных боксеров, помимо бразильца Адиэла выйдет на ринг кениец Коллинз Оял.