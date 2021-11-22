Боксер Кузьмин рассказал о настрое на бой с Адиэлом

Российский боксер Сергей Кузьмин 22 ноября прилетел в Москву на бой с бразильским спортсменом Игором Адиэлом. Кузьмин предположил, что бой будет трудным, однако он настроен на победу.

«Конечно, будет трудно. В боксе никогда нет ничего легкого. Есть и в этом какая-то доля правды. Как говорится на Бога надейся, а сам не плошай. Мероприятия большие получаются. Завтра будет открытая тренировка, пресс-конференция, взвешивание, и сам бой 26-го в пятницу, а уже потом после боя поеду домой к своей семье, которая ждет меня с победой. Настрой боевой! Всё отлично, готов!» — заявил Кузьмин каналу РЕН ТВ.

Кузьмин отметил, что подготовку к бою начал еще год назад в Краснодарском крае.

Ранее в этот день российский боксер Михаил Алоян рассказал об основных преимуществах Кузьмина. Алоян отметил, что россиянин имеет все шансы на победу. Он подчеркнул, что тот умеет перестраиваться в бою. Также у него хороший угол удара и прекрасный тренер, работающий с ним еще со времен любительской карьеры.

Поединок Кузьмина и Адиэла РЕН ТВ покажет в прямом эфире в пятницу, 26 ноября. Трансляция запланирована на 23.00 мск.

В главном состязании этого вечера будет разыгран титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Помимо Кузьмина в очередном своем поединке за победу будут сражаться: Гаджи Наврузов, Евгений Орлов и Павел Шульский. Среди иностранных боксеров, помимо бразильца Адиэла выйдет на ринг кениец Коллинз Оял.