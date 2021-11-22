Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Новые санкции Евросоюза против Белорусии вступят в силу в конце ноября
Мир
Путин заявил об отказе Украины выполнять Минские соглашения
Мир
МИД Украины заявил об отсутствии плана наступления в Донбассе
Мир
Вице-премьер Украины исключила возможность подачи воды в Крым
Общество
Правительство утвердило новый порядок получения пенсионных выплат
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
Глава СК Белоруссии заявил о 132 пострадавших мигрантах на польско-белорусской границе
Спорт
Овечкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен
Экономика
Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с начала октября
Общество
Премьер Италии обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Польши

Боксер Кузьмин рассказал о настрое на бой с Адиэлом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Сергей Кузьмин 22 ноября прилетел в Москву на бой с бразильским спортсменом Игором Адиэлом. Кузьмин предположил, что бой будет трудным, однако он настроен на победу.

Три минус два: как закончился чемпионат мира для боксеров из РФ
Почему отпраздновать победу смог только один из дошедших до финала бойцов

«Конечно, будет трудно. В боксе никогда нет ничего легкого. Есть и в этом какая-то доля правды. Как говорится на Бога надейся, а сам не плошай. Мероприятия большие получаются. Завтра будет открытая тренировка, пресс-конференция, взвешивание, и сам бой 26-го в пятницу, а уже потом после боя поеду домой к своей семье, которая ждет меня с победой. Настрой боевой! Всё отлично, готов!» — заявил Кузьмин каналу РЕН ТВ.

Кузьмин отметил, что подготовку к бою начал еще год назад в Краснодарском крае.

Ранее в этот день российский боксер Михаил Алоян рассказал об основных преимуществах Кузьмина. Алоян отметил, что россиянин имеет все шансы на победу. Он подчеркнул, что тот умеет перестраиваться в бою. Также у него хороший угол удара и прекрасный тренер, работающий с ним еще со времен любительской карьеры.

Поединок Кузьмина и Адиэла РЕН ТВ покажет в прямом эфире в пятницу, 26 ноября. Трансляция запланирована на 23.00 мск.

В главном состязании этого вечера будет разыгран титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Помимо Кузьмина в очередном своем поединке за победу будут сражаться: Гаджи Наврузов, Евгений Орлов и Павел Шульский. Среди иностранных боксеров, помимо бразильца Адиэла выйдет на ринг кениец Коллинз Оял.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021