«В пандемию мы работали, как в военное время»

«Я не лидер, а хороший исполнитель», — говорит о себе Нина Усатова. Она готова к экспериментам на сцене, умеет вести популярные стримы в интернете, никогда не уедет из Петербурга — и знает, что, несмотря на пандемию и другие трудности, порой полностью меняющие привычный ход событий, жизнь всё равно продолжается. Обо всем этом «Известия» поговорили с актрисой перед спектаклем «Слава» Константина Богомолова, в котором она играет главную роль и который вернулся на историческую сцену Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (БДТ), открывшуюся после ремонта. В октябре народная артистка отпраздновала юбилей: ей исполнилось 70 лет .

«Мы начали прыгать выше головы»

— Спектакль «Слава» по пьесе Виктора Гусева, откровенно пропагандистскому произведению 1935 года, совсем не похож на постановки Константина Богомолова в других театрах. Каким режиссер был в работе?

— До нашей встречи с Богомоловым я слышала отзывы актеров о том, как интересно с ним работать . Знала, что у него есть свои любимчики, которые его быстро понимают и принимают — они легкие на подъем, не сопротивляются. Это очень важно. Мне тоже хотелось, чтобы мы с Богомоловым нашли общий язык .

Костя Богомолов подарил мне радость Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Когда он пришел в наш БДТ, первые три дня мы привыкали к нему. У Константина — свое особое понимание сценического действа. А у нас в театре не больно-то перевернешь всё с ног на голову. И режиссер был деликатен. При этом то, как он работал с нами, вызывало у нас и удивление, и восхищение, и даже испуг. Но не надо ему задавать вопросы — «А зачем это? Зачем то?» Тебе сказали — вот и делай. Потом поймешь, зачем . Порой послушать бывает полезнее, чем спорить.

— А вы послушная актриса?

— Я очень люблю экспериментировать. Но в работе я не лидер, а хороший исполнитель .

— Ведомая?

— Да. Стараюсь понять, что надо режиссеру. Но когда нет совпадения во взглядах, когда перед тобой ставят невнятную цель, я теряюсь — и начинаю предлагать свои идеи. С Богомоловым такого не было. Кроме того, он задал нам такую задачу, что мы начали как актеры прыгать выше головы .

Работалось с Константином легко. Мы просто рады тому, что он у нас был. Я очень люблю играть в спектакле «Слава». Играла бы его каждый день! Но вообще в БДТ у меня много любимых спектаклей — «Алиса», «Пьяные», «Когда я снова стану маленьким», «Гроза», «Три толстяка»... много! Они все разные.

Костя Богомолов подарил мне радость, чего я даже не ожидала. А это же передается зрителям . Но иногда бывает, что на спектакле они так внимательно следят за происходящим, что даже боятся реагировать — и только в конце аплодируют. Тогда мы говорим: «Перегрузили. Не дали легкости дыхания, не сохранили режиссерскую атмосферу». Мы понимаем свои ошибки, а значит, точно знаем, что в следующий раз исправимся. Особыми бывают спектакли, когда Костя в зале. Заранее трепещем .

«В Петербурге не может быть ни хандры, ни депрессии»

— Вы по образованию режиссер, у вас соответствующий диплом Щукинского училища. Как с профессиональной позиции вы оцениваете метод Богомолова?

— Смешно говорить. Какой я режиссер! Да бросьте. Я поступила на режиссуру, но для этого я была слишком молодая. Надо жизнь знать, чтобы учиться этой профессии. Но на актерский факультет был очень высокий конкурс, туда было трудно попасть. А мне так хотелось работать на сцене, что педагоги решили зачислить меня на режиссерский . И диплом Щукинского мне нужен был, чтобы работать артисткой. Кто бы меня взял без образования в театр!

Когда мы были на гастролях в Москве, я проходила мимо Щукинского училища. Боже мой! Такая ностальгия накатила — столько лет прошло . Сердце затрепетало. Завидую молодым! Подошла к Театру Вахтангова, постояла, повздыхала. Отправилась гулять по Арбату. Увидела памятник Окуджаве: Булат Шалвович же с арбатского двора. Здорово, что памятник ему установили. Сфотографировалась. Думаю: «Господи, места моей юности. Все эти улочки-переулки, эти дворы я знала наизусть. Какое же счастье!» Тогда по старому Арбату ходили троллейбусы, а сейчас там художники сидят, люди гуляют. Другая атмосфера.

Костя Богомолов подарил мне радость Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Рядом с рестораном «Прага» остановилась и вспомнила, как сюда нам путь был закрыт: дорого. А внизу находилась закусочная, туда постоянно стояла огромная очередь. И мы с однокурсниками тоже стояли. Ходили туда за шпикачками с капустой и бочковым кофе с миндальным печеньем. А еще рядом была кондитерская, где можно было кусочек торта «Прага» купить за 22 копейки, чтобы съесть на ходу, потому что внутри было много народу. На большее денег не было, и эта еда казалась нам роскошью.

В «Чародейку» мы ходили пить кофе, а в Новоарбатский гастроном бегали за мороженым. Там продавали самый вкусный пломбир, с розочкой сверху, за 19 копеек. Всё это вспомнилось, всколыхнулось. До слез...

— Вы так хорошо говорите о Москве. А не возникало ли желание переехать?

— Я люблю свой Петербург. Уже очень давно живу тут. Москву тоже обожаю , часто езжу туда на гастроли и съемки. В столице — не только воспоминания, но и люди, с которыми хочется встречаться, мои подружки-сокурсницы.

Но Петербург я ни на что не променяю. Это город красоты необыкновенной . Прогуляешься по Летнему саду, выйдешь на берега Невы, вдохнешь свежий воздух Балтики: «Господи! Хорошо-то как!» Это город-музей, город Пушкина, Достоевского, Ахматовой, Блока, который, кстати, был председателем Директории БДТ, то есть худсовета. Здесь творили Шостакович, Бродский, Лихачев, Гранин, Андрей Петров — невозможно перечислить всех. Почти на каждом доме — памятная доска с великим именем. Какие зодчие были приглашены в наш город! А сколько выдающихся артистов в Петербурге!

Костя Богомолов подарил мне радость Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

И слава Богу, что есть такой город, где не может быть ни хандры, ни депрессии, вообще ничего плохого. Здесь я 10 лет отработала в Молодежном театре на Фонтанке — и по-прежнему его люблю, и в гости хожу к друзьям. И совсем близко к нему, тоже на Фонтанке, мой теперешний театр — Большой драматический .

«Объехала со спектаклями весь Русский Север»

— Как вы приняли смену художественного руководителя БДТ в 2013 году? Насколько комфортно работать с Андреем Могучим?

— У нас прекрасный коллектив, а также сильный и талантливый худрук . За последние восемь лет мы завоевали несколько театральных премий, и залы всегда полные.

Еще Могучий — мастер режиссерского курса в Российском государственном институте сценических искусств. Вот повезло-то ребятам! У них есть возможность практиковаться на сцене БДТ, ставить здесь спектакли с артистами труппы. Нам это и во сне не снилось , самим надо было пробивать дорогу. Нужно было в очереди стоять, чтобы защитить диплом на сцене театра.

И наш педагог в Щукинском училище Марианна Рубеновна Тер-Захарова даже попросила свою подругу — режиссера Клавдию Андрееву, ученицу Марии Осиповны Кнебель, — чтобы та взяла нас с однокурсницей к себе в Котласский драмтеатр . Мол, мы поздно поступили, нам надо быстрее на сцену выходить. И благодаря ей мы два года работали в Котласе артистками .

— Что вам дала практика в провинциальном театре?

— Я сыграла 14 ролей и защитила диплом как режиссер — поставила сказку «Василиса Прекрасная». Весь Русский Север объехала со спектаклями .

Я часто вспоминаю Нонну Мордюкову. Это она придала мне смелости для того, чтобы идти в артистки . Я думала: «Как она играет! И я бы так же смогла!» Но желание бежало впереди меня, а оказалось, что идти к этой легкости еще очень долго. И по дороге надо не разочароваться, не сойти с намеченного курса. Наша профессия дает возможность переживать чужие судьбы. Ты в них привносишь что-то свое, а они обогащают твою жизнь. Такое взаимопроникновение укрепляет характер .

Костя Богомолов подарил мне радость Фото: РИА Новости

Когда у нас уже были дипломы, мы с подругой поехали в Ленинград. Поступили к Владимиру Малыщицкому в Молодежный театр , который тогда только открывался. Этот режиссер обладал даром убеждения. Он помог мне поверить в себя, давал разноплановые роли. Это была большая практика. Нельзя получить профессию, просто став обладателем диплома, даже красного, — важно учиться всю жизнь. Я и сейчас продолжаю учиться .

В мое время в Доме искусств на Невском проспекте работали творческие лаборатории для молодых артистов, режиссеров, драматургов. Я видела, как туда приходили Георгий Товстоногов, Ефим Падве, Игорь Владимиров. Они присутствовали при разборе спектаклей, учили молодых. Когда только эти корифеи находили время? И всё это — на общественных началах!

«Пандемия была подсказкой свыше: что-то мы делаем не так»

— Вы точно можете гордиться своими достижениями.

— На достижения мне некогда обращать внимание. Слава Богу, что есть люди, которым я нужна. Мы работаем для зрителей, любим их, а они — нас . В БДТ на спектаклях «Эрендира» и «Слава», где я играю, я всегда вижу полный зал и радуюсь. И во время карантинных локдаунов я не останавливалась — освоила новые технологии, вела стримы на БДТ Digital каждое воскресенье . Мы с нашей актрисой Глашей Лавровой, находясь каждая в своей квартире, были ведущими этих эфиров — и в результате стали подружками, хоть мы и люди разных поколений.

— Когда началась пандемия, БДТ первым решил поддержать врачей. В театре организовали онлайн-марафон, где актеры читали письма медицинских работников из соцсетей.

— Когда в разгар пандемии все закрылись по домам, это была подсказка свыше: что-то мы, люди, делаем не так. Мир содрогнулся от этого сурового испытания.

И весь мир вспомнил о врачах. Выкарабкиваться надо из любой ситуации. Запустив марафон, наш театр за один день собрал 4 млн рублей, на которые для НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе были закуплены так необходимые тогда медикам средства индивидуальной защиты . В итоге в марафоне поучаствовали 25 театров со всей страны. Собирали деньги для больниц Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Симферополя и других городов.

Костя Богомолов подарил мне радость Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Театры оказались в сложном положении в пандемию. А БДТ кто-то помогал?

— Нас поддержали Министерство культуры и «Росатом». Госкорпорация еще и с техникой помогла, чтобы мы вели прямые трансляции из своих квартир.

— То есть теперь, как я вижу, вы продвинутый пользователь.

— Что мне нужно в интернете, я найти могу. А читать там всякие сплетни и пакости никогда не буду. Мне на это даже жалко время тратить. Лучше музыку послушаю — она у меня играет сутками. Обожаю классику. Это — счастье, спасение, другая планета. Включаю — и растворяюсь, и ничто меня не сможет вывести из себя .

— Что слушаете?

— Сын записал мне оркестры мира, хиты наших и зарубежных композиторов. Так что я могу создать себе шикарную атмосферу. Кстати, для БДТ Digital на пике пандемии я записывала сказки под аккомпанемент оркестра народных инструментов имени Андреева под руководством Владимира Фонина . Музыкальный руководитель нашего театра Аня Вишнякова сводила треки музыкантов, которые записывались в разных местах. Всё было сделано очень профессионально и качественно. Нам было так интересно трудиться над всем этим, что мы не ограничивали себя рабочим временем. И силу нам давали зрители со всего мира — писали в чат.

Костя Богомолов подарил мне радость Фото: ТАСС/БДТ им. Г.А. Товстоногова

В пандемию в 2020-м мы работали, как в военное время. Никто до этого не знал, что это такое, когда мир закрывается, а люди болеют и умирают . Повезло тем, у кого была собака. Животных передавали от соседей к соседям, чтобы было основание погулять. Если бы какая-нибудь из этих собак могла говорить, она сказала бы: «Слушайте, отстаньте от меня. Нагулялась уже, сил нет!»

Как часто мы думаем, что всё еще впереди, — а ход событий, бывает, меняет направление, и происходящее оказывается для всех неожиданным. Но жизнь продолжается. И нужно находить в себе силы и понимать, что время неостановимо .