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«От преступной деятельности меня отвлекли песни»

Актриса Ольга Лапшина — о подделке документов, шаманстве на огороде, роли Брежнева и смелой Волчек
Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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«От преступной деятельности меня отвлекли песни»
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2021-02-10 15:38:15
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Если на одном и том же спектакле зрители и смеются, и плачут, это дорогого стоит, считает Ольга Лапшина. Она не стремится в труппы, предпочитая быть приглашенной звездой. Не считает ролей и стахановскими темпами высаживает свой киноогород. Об этом актриса рассказала «Известиям» после премьеры спектакля «Бэтмен против Брежнева» в Театре на Малой Бронной, где сыграла роль генсека.

Дорогой Леонид Ильич

— Неожиданное распределение. Вы играете Леонида Ильича Брежнева. Изучали биографию героя? Поняли его?

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— Конечно, дело-то нешуточное. Чтобы считать себя вправе играть такую персону, надо подготовиться. У актеров психика подвижная. Нас очень легко обидеть, сбить с панталыку, породить внутренние сомнения. Но если ты достаточно прочитал, загрузил себя материалом, тогда тебя не собьешь. Есть подушка безопасности.

— А зритель оценил «погружение»?

— После премьеры ко мне подошел человек, подарил набор открыток с Брежневым. А потом добавил: «Вы почитайте про человека, которого из-под стола играете». Есть в спектакле сцена, где Леонид Ильич хлебает суп, как песик. Я говорю зрителю: «Думаете, я не читала или не помню то время? До двадцати лет при Брежневе жила».

— Зритель укорил вас?

— Наверное. Мол, загнали Брежнева под стол. Мы можем это оправдать. Генсек стал для каждого очень домашним. Уже и не враг никакой наш правитель, а некая нелепость. Читал по бумажке написанное, болел, а всё равно не сдавал позиций. Пичкали его какими-то таблетками, не давая спокойно умереть. Ходить сам не мог, водили.

От преступной

Актеры Александр Семчев (бабушка Клавдия Георгиевна) и Ольга Лапшина (Брежнев) в сцене из спектакля «Бэтмен против Брежнева» режиссера Саши Денисовой в Театре на Малой Бронной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Вроде как мы шутим на эту тему, но это же правда. Так оно и было.

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— Посмеяться над Леонидом Ильичом нетрудно. Неужели ничего хорошего не вспомнить?

— Конечно, какие-то моменты в спектакле утрированы. И не так уж плохо Брежнев говорил. У меня есть запись визита Леонида Ильича во Францию, где он встречался с Жискаром д'Эстеном. Брежнев был таким живчиком, прекрасно излагал, шутил. Но с возрастом он стал совершенно ведомым.

— Современные драматурги вообще вольны интерпретировать историю как им захочется?

— Может ли история быть альтернативной? Сейчас я к этому свободнее отношусь. Если драматург написал талантливо, пусть даже антиутопию, то почему нет. Когда Саша Денисова работала над пьесой, пересмотрела многие выступления Брежнева. Порой они напоминали театр абсурда. А эти многочасовые выступления Политбюро, речи на кондовом чиновничьем языке. И между ними — «долгие, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации». Сейчас всё это кажется фарсом, а для нас это была норма. А что мы тогда видели, что читали, куда ездили? Пьеса Саши Денисовой во многом документальна. Драматург честно и пронзительно написала историю своей семьи.

— Сколько же лет было автору, что ей захотелось рассказать об этом времени?

— Саша моложе меня. Наверное, девочкой она именно так воспринимала Леонида Ильича. Может, он и не приходил к ней во снах, не поздравлял с днем рождения, как героиню спектакля. Но ребенок растет при правителе, который для него царь и бог. А когда взрослеет, наступает рефлексия, переоценка. Поэтому в спектакле две героини, две Нюры. Одна — школьница времен Брежнева, и вторая — повзрослевшая, собственно, автор пьесы.

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Смех сквозь слезы

— Вы помните свои школьные годы при Брежневе?

— Помню. Наши сочинения, как правило, начинались с абзаца: «Согласно решениям XXV съезда КПСС…» или «На Пленуме Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев сказал…». И неважно, что сочинение о том, как ты провел лето, или о духовных исканиях Андрея Болконского. В любом случае нужна была преамбула.

— Неужели такое было?

— Было. Оканчивая школу в 1979 году, из программы по литературе я помнила два произведения наизусть — «Птицу-тройку» Гоголя и отрывок из «Малой земли» Брежнева. Позже, когда приезжала в Польшу, мои друзья-поляки всегда просили: «Оль, что-нибудь из Брежнева, пожалуйста». И я на бис читала им «Малую землю».

— Что значит для вас этот спектакль?

— В нем есть точки соприкосновения с моим детством и юностью. В нем перемежаются мои внутренние слезы со смехом. А иногда сжимается сердце, вспоминаю своих родителей, ныне покойных. Это была их эпоха.

Моя мама прожила короткую жизнь и никогда не была за рубежом. Папина «заграница» — путь артиллериста 1-го Белорусского фронта до Берлина.

От преступной
Режиссер Сергей Тарамаев, актрисы Любовь Львова, Ольга Лапшина, актер Владимир Мишуков, продюсер Михаил Карасев (слева направо) 

Режиссер Сергей Тарамаев, актрисы Любовь Львова, Ольга Лапшина, актер Владимир Мишуков, продюсер Михаил Карасев (слева направо)

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— Вы играете Брежнева, а Александр Семчев — бабушку. Сплошной гендерный гротеск. Вас не смутило такое решение режиссера?

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— Ой, нисколько. Когда мне сказали, что в спектакле будет играть Саша Семчев, я обрадовалась. Видеть, как он работает, как импровизирует, — наслаждение. Я очень уважаю таких коллег. Александр Семчев блистательный. Он не только комедийный актер, но и глубокий драматический. И свидетельство тому его работа в нашем общем фильме «Конференция», режиссера Ивана Твердовского. На мой вкус, лучшая его картина. Серьезная работа о трагедии «Норд-Оста». У фильма хорошая фестивальная судьба, много наград.

А еще во время репетиции спектакля мы с Сашей нашли общий язык — польский. Я много работала в Польше и выучила его там. А Саша полгода снимался у Занусси и тоже освоил язык. Мы с ним говорим по-польски в театре. Это наша игра и возможность шушукаться. (Улыбается.)

— В прошлом году Александр шокировал всех своим экстремальным похудением. Вы не испугались за него?

— Я очень рада за Сашу. Он вовремя взял себя в руки и сбросил лишнее. Ведь сейчас из-за COVID-19 полные люди попали в группу риска.

— Боитесь ли вы быть смешной на сцене?

— Обожаю! С детства чего только не делала, чтобы люди смеялись. У меня была масса придумок. То нос выворачивала наизнанку, то клала его набок. А мои разговоры с надутыми щеками слышали многие.

Я держусь за комедийные роли в театре и кино. Смех продлевает жизнь. А если в одном и том же спектакле зрители и смеются, и плачут, это дорогого стоит.

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«Слава КПСС!»

— У вас нет тоски по СССР?

— Никакой тоски быть не может. Могу подключиться к этому времени через жизнь своей семьи. Не помню, чтобы мы тогда голодали. На это внимание особо не обращали. Пока была жива мама, обшивала нас вплоть до пальто. А вот вечно холодные ноги в зимних сапожках я запомнила. И зимние очереди за обувью в каком-нибудь из «импортных» магазинов на окраине Москвы. Туда надо было доехать на метро и автобусе в предрассветный час. Каждому в очереди писали номер на руке, и надо было периодически подходить на перекличку.

Помнится и смешное. Не забуду, как папа моей подруги говорил: «Оль, представляешь, ты будешь ехать по Москве, а вокруг вместо плакатов «Слава КПСС!» будет написано «Слава Богу!». Я так тогда хохотала. Мне было смешно даже представить такое. Но мы же дожили до этого.

Если уж говорить о ностальгии, то она для меня в песнях 1960–1970-х. Эстрада и дворовая лирика того времени — моя любовь. Люблю погорланить их со своими сверстниками. Кстати, и в спектакле «Бэтмен против Брежнева» такие песни есть.

— А к возрасту вы как относитесь?

— Нормально. Выгляжу молодо, но не моложусь и возраст не скрываю. Хотя, когда я долго не могла поступить в театральный вуз, даже подумывала паспорт переделать, отминусовать лет десять.

От преступной
Актриса Ольга Лапшина

Актриса Ольга Лапшина

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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— Вы хотели подделать документы?

— Да, и была такая возможность. Но отвлекли меня от этой преступной деятельности именно песни. Не смогла отречься от них и от своего 1962-го.

— Тем не менее поступить вам удалось не к кому-нибудь, а к Галине Волчек. Это был единственный курс, который Галина Борисовна набрала в ГИТИСе.

— Да. Мне было уже 27. Да что мой возраст, Волчек даже не смутила моя подруга Алла Егорова, которая была на шестом месяце беременности. Мы так и ахнули: «Какая же Галина Борисовна смелая!» Она просто поняла, что хорошим актрисам не помеха ни возраст, ни интересное положение.

— Почему вы не работаете в театре на постоянной основе?

— Когда-то состояла в труппе Театра имени Станиславского. И параллельно работала в Центре драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина. Сейчас предпочитаю быть приглашенной актрисой. Работаю в спектаклях Театра Наций, Театра на Малой Бронной, в «Практике», «Театре.doc», в Центре Мейерхольда. Есть у меня особый спектакль со слепоглухими актерами «Прикасаемые» в театре «Инклюзион». Они настоящие герои нашего времени.

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— Вы считали, сколько у вас ролей?

— Нет. А надо бы.

— Только в прошлом году у вас с десяток ролей в кино и на ТВ. И это не считая театра.

— Не может быть. Хотя нет, очень даже может. Я же высадила большой киноогород.

— Что такое «киноогород»?

— Уже восьмой год каждую весну и лето я высаживаю на даче фильмы, в которых снялась. Например, в этом году была картошка «Конференция» и «Ля Невада», русско-аргентинский фильм. В связи с пандемией и долгим пребыванием на даче урожай получился больше обычного. Были еще кабачки «Человек из Подольска», помидоры «Норма (Амрон)», три тыквы «Огниво против Волшебной скважины», редиска «Оторви и выбрось», базилик «Ты здесь». Даже «Укроп-река».

От преступной
Фолк-музыкант Сергей Старостин и актриса Ольга Лапшина на церемонии закрытия VI Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» в Южно-Сахалинске 

Фолк-музыкант Сергей Старостин и актриса Ольга Лапшина на церемонии закрытия VI Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» в Южно-Сахалинске

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Может, «Угрюм-река»?

— В моем огороде она протекла укропом.

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— Так вы шаманка? Колдуете?

— Нет, скорее это моя молитва об успешной судьбе фильмов.

— Хороший урожай — залог успеха кино?

— Как правило. Но бывают осечки. Вот высадила рукколу «Храни меня, мой инстаграм», опережая события. Была утверждена на роль в фильме братьев Пресняковых с одноименным названием.

— Это авторы легендарного спектакля «Пленные духи»?

— Они самые. 18 лет уже произносим их гениальный текст со сцены. А сняться в их фильме не получилось. В связи с пандемией съемки картины сдвинулись. За это время братья переписали сценарий. Снимать решили, когда на выпуске был наш спектакль «Бэтмен против Брежнева». Пришлось мне от кино отказаться. Так что трава удалась, а в фильме не снялась.

— Чем занята киноогородница вне сезона?

— Ой, смехота, снимаюсь в фильмах «Иван» и «Мария». А через неделю мотор на картине с названием «Огород». Все-таки мать-земля и корневая культура во всех ее смыслах меня не отпускают. Что это — шаманизм или молитва?

Справка «Известий»

Ольга Лапшина в 1993 году окончила ГИТИС (мастерская Галины Волчек и Игоря Кваши). Участвовала в Международном фестивале женщин-клоунесс, во Франции выпустила диск фолк-музыки Яaduyssia. Работала в театрах Москвы. В 2003-м удостоена премии «Чайка» за спектакль «Пленные духи». Лауреат фестивалей «Новая драма», «Созвездие», «Текстура». Сыграла около сотни ролей в кино: «Изгнание», «Дети Арбата», «Палач», «Елена», «Раскол», «Жить», «Хождение по мукам», «Левиафан» и др.

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