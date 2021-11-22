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В ЦСР оценили вероятность отказа от декларации 3-НДФЛ

ЦСР: полного отказа от декларации 3-НДФЛ в ближайшее время ожидать не стоит
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Полная отмена декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в ближайшее время не ожидается. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила заместитель руководителя направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Динара Ибрагимова.

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Как отметила эксперт, для проверки права гражданина на вычет по НДФЛ налоговые органы запрашивают первичные документы, связанные с расходами.

«Для отказа от деклараций по форме 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов у налоговых органов должен быть источник этих данных помимо самих физических лиц, то есть получение этих данных у поставщиков соответствующих услуг», — пояснила она в беседе с «РИА Новости».

При этом для тех сфер услуг, по которым проще получить необходимые данные, отказ от заполнения формы 3-НДФЛ будет происходить быстрее.

«Например, уже сейчас вступили в силу поправки об упрощенном порядке получения вычетов при покупке жилья, по процентам по ипотеке и по ИИС. Наиболее сложными с точки зрения автоматизации получения налоговых вычетов будут услуги, оказанные иностранными поставщиками, например иностранными образовательными учреждениями», — указала эксперт.

По ее словам, форма 3-НДФЛ необходима не только для получения вычетов, но и в случае получения дохода, по которому налог не удерживается налоговым агентом, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот же день руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал о готовности ведомства отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Однако как скоро это произойдет, зависит от доступа налоговиков к данным, по которым можно рассчитать налог. Согласно информации ФНС, в год россияне подают около 14 млн деклараций.

Глава ФНС добавил, что пока служба проходит этап автоматизации системы вычетов: инвестиционных, имущественных и других. Когда процесс будет завершен, для вычетов не придется сдавать декларации. Все вычеты перейдут на этот принцип к 2024 году.

Данную инициативу в беседе с «Известиями» прокомментировала юрист по налоговому праву Валентина Яковлева. По ее словам, в России физические лица должны самостоятельно подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчетным. Отмена этого регламента значительно упростит жизнь налогоплательщиков, указала эксперт.

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