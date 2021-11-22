Глава ФНС Егоров анонсировал отказ от декларации о доходах 3-НДФЛ

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал о готовности ведомства отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом он сообщил в беседе с РБК 22 ноября.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — сказал он.

Как скоро это произойдет, зависит от доступа налоговиков к данным, по которым можно рассчитать налог. Пока, по информации ФНС, в год россияне подают около 14 млн деклараций.

«Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату. Возвращаясь к вопросу об имущественных вычетах, на первый взгляд, это для нас никаких формальных выгод не несет. Но чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем», — пояснил Егоров.

Глава ФНС добавил, что пока ведомство проходит этап автоматизации системы вычетов: инвестиционных, имущественных и других. Когда процесс будет завершен, для вычетов не придется сдавать декларации. Все вычеты перейдут на этот принцип к 2024 году.

В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов заявил, что обсуждение введения прогрессивной шкалы налогов для россиян не должно привести к советской уравниловке и демотивировать тех, кто зарабатывает больше других. Он отметил, что разница в доходах между бедными и богатыми является проблемой в России, которая решается разными способами.

10 августа, Даниил Егоров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что поступления от повышенного налога на доходы физических лиц для богатых за шесть месяцев составили 29 млрд рублей, а за весь 2021 год ожидаются на уровне 70 млрд рублей.