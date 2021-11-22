Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Саммит глав МИД G7 состоится в декабре в Ливерпуле
Экономика
Бизнес попросил снизить штрафы в новом проекте КоАП
Мир
Президент Сальвадора объявил о планах строительства Биткоин-сити
Общество
Новую программу для обучения в автошколах на категорию «В» разработали в РФ
Мир
Украина поблагодарила США за помощь в военной сфере
Общество
Ритейлеры рассказали о грядущем подорожании кондитерской продукции
Мир
Киев и ЕК потребовали применить к СП-2 третий энергетический пакет ЕС
Мир
Ультраконсервативный кандидат занял лидирующие позиции на выборах президента Чили
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель
Общество
Невролог назвал заикание новым последствием коронавируса

Глава ФНС Егоров анонсировал отказ от декларации о доходах 3-НДФЛ

Глава ФНС Егоров анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал о готовности ведомства отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом он сообщил в беседе с РБК 22 ноября.

Сами с деньгами: ФНС заинтересовалась чаевыми самозанятых
Зачем работающим на себя получать вознаграждение через сервис «Мой налог»

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — сказал он.

Как скоро это произойдет, зависит от доступа налоговиков к данным, по которым можно рассчитать налог. Пока, по информации ФНС, в год россияне подают около 14 млн деклараций.

«Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату. Возвращаясь к вопросу об имущественных вычетах, на первый взгляд, это для нас никаких формальных выгод не несет. Но чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем», — пояснил Егоров.

Глава ФНС добавил, что пока ведомство проходит этап автоматизации системы вычетов: инвестиционных, имущественных и других. Когда процесс будет завершен, для вычетов не придется сдавать декларации. Все вычеты перейдут на этот принцип к 2024 году.

В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов заявил, что обсуждение введения прогрессивной шкалы налогов для россиян не должно привести к советской уравниловке и демотивировать тех, кто зарабатывает больше других. Он отметил, что разница в доходах между бедными и богатыми является проблемой в России, которая решается разными способами.

10 августа, Даниил Егоров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что поступления от повышенного налога на доходы физических лиц для богатых за шесть месяцев составили 29 млрд рублей, а за весь 2021 год ожидаются на уровне 70 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021